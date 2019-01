Karim Benzema sobre sus dolores en la mano: "No me operaré, de momento"

El jugador francés del Real Madrid fue el protagonista en el duelo ante el Espanyol al marcar un doblete.

Karim Benzema ha comparecido en zona mixta tras su doblete ante el Espanyol. El jugador del Real Madrid ha confirmado, como ya anunció Goal , que no se operará de la mano derecha , la cual lucía vendada debido a una fractura en la falange : "¿El dedo? Tengo una cosa en el dedo, pero ya pasa. Tengo que jugar y no pensar en el dolor. No me operaré, de momento. Me duele, pero se pasará".

El galo ha reconocido que es "posible" que esté viviendo su mejor momento: "¿Mi mejor momento? Es posible. Veo el fútbol cada partido, en cada uno quiero demostrar cosas, ayudar a mi equipo a ganar, pero es verdad que ahora me siento bien, con mucha confianza"

La confianza es parte del éxito del galo: "Tengo mucha confianza, hace 10 años estoy aquí, conozco el club y si puedo ayudar a mis compañeros, lo hago, porque a mí me gusta mucho el fútbol".

"¿Con cuántos goles me conformo? No tengo cifras en la cabeza, en cada partido quiero hacer goles, dar asistencias y ganar"

Respecto a la situación del equipo: "A veces estás arriba, a veces abajo, pero somos el Madrid y tenemos que demostrar siempre que somos los mejores"

"¿Si mi nombre significa Karim-Generoso como dijo Solari? Sí, significa eso. ¿Por qué? No sé, gracias a mi madre y mi padre".