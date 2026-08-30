Karim Benzema (38) rescinde su contrato con el Al-Hilal y podría retirarse

Karim Benzema y Al-Hilal separan sus caminos con efecto inmediato, informa Fabrizio Romano. El francés ha rescindido su contrato y ahora afronta una gran decisión sobre su futuro.

Benzema, ya de 38 años, dio en 2023 el salto del Real Madrid al Ittihad Club. El ganador del Balón de Oro del año anterior protagonizó en enero de 2026 su llamativo traspaso al rival Al-Hilal.

Tras medio año en el club, Benzema es ahora agente libre, aunque es posible que ya haya disputado su último partido. «Benzema anunciará pronto su decisión sobre su futuro», escribe Romano.

«Retirarse y otro club saudí son las opciones. No habrá un regreso a Europa», añade Romano. La noticia sobre Benzema llega al mismo tiempo que la presentación de Ollie Watkins en Al-Hilal.

Por ahora no está claro si la llegada de Watkins tiene algo que ver con la decisión de Benzema. El inglés, de 30 años, llegó al Villa en 2020 y marcó nada menos que 91 goles en la Premier League con el club de Birmingham.

Watkins le cuesta a Al-Hilal unos sesenta millones de euros y jugará junto, entre otros, a Crysencio Summerville. El internacional neerlandés ya dio este verano el salto de Inglaterra a Arabia Saudí.

Durante años, Benzema fue considerado en el Real Madrid como uno de los mejores delanteros del mundo. Especialmente tras la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus en 2018, Benzema salió de su sombra.

Benzema marcó 354 goles con el Real Madrid y contribuyó de forma importante al éxito del club en la última década. Además del Balón de Oro, ganó entre otros cinco veces la Champions League y cuatro campeonatos de liga.