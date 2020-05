Karen Landaverde: “Me hace sentir bien que me consideren importante para el club”

La futbolista salvadoreña juega en el Burgos, de la liga española.

Karen Landaverde juega en el Burgos de , en su segunda experiencia en el fútbol extranjero femenino, ya que anteriormente jugó en el de , donde tuvo un buen suceso.

En charla con el medio Cancha, la futbolista salvadoreña expuso que en España “me hace sentir bien que me consideren importante para el club. Valoro mucho no solo el llegar, sino que mantenerse, porque me he movido sola, sin representante y mi juego ha sido mi carta de presentación, es mi mejor satisfacción el haberlo logrado a través de un don de Dios”.

“En el poco tiempo que jugué, supe desarrollarme, me medí en el nivel de la liga, ha sido un aprendizaje para demostrarme que puedo dar más, la lesión me hizo más disciplinada, incluso para ir al gimnasio a recuperarme, a pesar de lo duro, esta temporada”, agregó Landaverde, quien cumple confinamiento en ese país, pero aguarda por la vuelta a los entrenamientos.