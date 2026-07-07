Inglaterra podría perder hasta cinco titulares, incluido el capitán Harry Kane, si avanza a semifinales del Mundial 2026. La acumulación de tarjetas amarillas preocupa al técnico alemán Thomas Tuchel de cara al duelo de cuartos contra Noruega.

Según «The Sun», cinco futbolistas podrían ser sancionados si ven una amarilla ante los vikingos. tras la valiente victoria 3-2 sobre México en el Azteca que les clasificó.

La FIFA borra las tarjetas tras la fase de grupos y los cuartos, Sin embargo, quien acumule una amarilla en dieciseisavos u octavos se perderá los cuartos, y quien sume una en cualquiera de esas tres rondas no jugará las semifinales.

El primero en la lista de riesgo es Jude Bellingham, autor de dos goles ante México y clave en la victoria sobre Panamá. Recibió una amarilla contra la República Democrática del Congo y, si ve otra ante Noruega, se perderá las semifinales.

Declan Rice, Harry Kane y Nico O’Reilly también sumaron una ante México y están en la misma situación.

A ellos se suma Jordan Henderson, amonestado por protestar desde el banquillo contra México; no obstante, una lesión en la muñeca podría marginarlo del torneo.

Tuchel duda: mantener el once o rotar para evitar sanciones en un duelo clave.

Jarell Quansah, expulsado ante México, podría perderse el duelo contra Noruega, aunque la Federación Inglesa estudia recurrir su sanción tras el precedente de Folarin Balogun, cuyo castigo fue levantado por el presidente estadounidense Donald Trump en un caso muy polémico.

Esta situación aumenta la presión sobre Tuchel, que debe gestionar su once ante Noruega, especialmente con un delantero como Erling Haaland en la otra punta del campo, y buscar el equilibrio entre ganar en cuartos y preservar a sus titulares para una posible semifinal.