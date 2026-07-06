Kane y Bellingham dan la victoria a Inglaterra ante México en un partido épico

Inglaterra se clasificó para cuartos del Mundial tras un vibrante 2-3 ante México en el Azteca, pese a la expulsión de Quansah y la reacción local. Jude Bellingham marcó dos goles antes del descanso y, tras la reanudación, Harry Kane anotó el de la victoria desde el punto de penalti. México respondió con otro penalti, pero se quedó corto. Inglaterra se medirá a Noruega en cuartos.

El encuentro se retrasó una hora por una tormenta en Ciudad de México. En el Estadio Azteca, México salió con intensidad y obligó a Inglaterra a sufrir; Jordan Pickford salvó a su equipo con una gran parada a cabezazo de Raúl Jiménez. Bukayo Saka falló la primera ocasión clara de Inglaterra tras un mal control ante el portero Raúl Rangel.

A pesar de la superioridad mexicana, Inglaterra golpeó a los 36’: Declan Rice robó, Saka centró y Bellingham abrió el marcador.

Apenas dos minutos después llegó el 0-2: recuperación inglesa, pase de Kane y definición de Bellingham tras ganar la marca.

Sin embargo, México no se rindió y recortó distancias antes del descanso. Un tiro libre de Roberto Alvarado fue desviado por Ezri Konsa y Julián Quiñones marcó el 1-2. En el descuento, Pickford realizó dos paradas decisivas y Bellingham salvó el empate con una intervención defensiva.

Tras el descanso, Inglaterra siguió presionando: Nico O'Reilly acertó el poste y Saka falló otra ocasión clara. El 1-3 llegó en el 60', cuando Gordon recibió un pase de Kane y fue derribado por Rangel. El árbitro Alireza Faghani señaló el punto de penalti: Kane mantuvo la sangre fría y transformó el 1-3 con contundencia.

En el 54’, Quansah fue expulsado tras revisar el VAR: rozó el balón pero luego golpeó a Gallardo. México aprovechó la superioridad numérica y, tras una revisión del VAR, obtuvo un penalti por un contacto de Kane sobre Brian Gutiérrez. Jiménez lo transformó y devolvió la emoción al marcador (2-3).

En los minutos finales México se lanzó con cuatro delanteros, mientras Tuchel replegaba y añadía defensas. Inglaterra resistió varios corners y centros gracias a Djed Spence y al debutante Dan Burn.

A pesar de la presión, Inglaterra resistió con diez y avanzó a cuartos, donde le aguarda Noruega, verdugo de Brasil por 1-2.