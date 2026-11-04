Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y ganador del Balón de Oro de 2026, aseguró que su estilo de juego lo hace diferente de los delanteros tradicionales, al considerar que su manera de rendir podría contribuir a cambiar la forma en que las próximas generaciones ven la posición de delantero centro.

El delantero inglés señaló, en declaraciones recogidas por el sitio web "Tribuna": "Tengo un estilo único y, desde este punto de vista, soy un ganador singular del Balón de Oro. No hay muchos delanteros que jueguen de la manera en que yo lo hago y que consigan los números que yo consigo, a la vez que retroceden hacia el centro del campo, participan en defensa y ayudan en muchos aspectos".

Kane, de 33 años, añadió: "Tal vez eso cambie la forma en que la gente ve la posición de delantero centro en el futuro, y dé a los jugadores jóvenes un estilo distinto para afrontar esta posición. Estoy orgulloso de ello".

Kane habla de su camino hacia la cima

Próximos partidos FCB Bundesliga 12:30 SVW

El delantero del Bayern Múnich se refirió a las dificultades que afrontó al inicio de su carrera, al subrayar que su camino hacia la cima no fue similar al de muchos de los anteriores ganadores del Balón de Oro, y que el trabajo y la perseverancia fueron la clave para alcanzar este logro.

Dijo: "Mi camino fue algo diferente al de otros ganadores del Balón de Oro. Tras momentos difíciles, especialmente al inicio de mi carrera, quizás algunos no esperaban que llegara a este nivel, pero gracias al trabajo duro, la capacidad de resistir y la perseverancia, logré conseguirlo".

Kane lanzó un mensaje velado a sus críticos, al agregar: "Las personas que conocen y entienden el fútbol siempre me han admirado, a mí, a mi manera de jugar y a cómo afronto los partidos".

Ambición por cambiar el concepto del delantero tradicional

Kane considera que su papel dentro del campo va más allá de la tarea de marcar goles, ya que combina el movimiento en la profundidad del ataque, el retroceso para participar en la construcción del juego y la contribución en las labores defensivas, rasgos que, según cree, le otorgan una singularidad entre los delanteros.

El delantero del Bayern Múnich aspira a que la influencia de su estilo se extienda a las próximas generaciones, de modo que dé a los jugadores jóvenes una concepción diferente de las tareas que puede desempeñar un jugador en la posición de delantero centro.