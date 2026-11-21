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El inglés Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, rompió su silencio tras sufrir una grave lesión de tobillo y envió un mensaje desde su cama del hospital después de ser operado.

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El Bayern de Múnich se enfrentó al Colonia el viernes en el Allianz Arena, y Kane se lesionó en el minuto 15 al intentar llegar a un centro de Michael Olise, después de que el defensor del Colonia Joel Schmied alcanzara primero el balón y chocara con su pierna de apoyo.

El ganador del Balón de Oro, que ya había tenido problemas en el tobillo, intentó seguir jugando pese a la lesión, pero finalmente no pudo con el dolor y abandonó el terreno de juego cojeando, acompañado por dos fisioterapeutas, tras hacer una señal al banquillo. Después del empate 1-1, salió del estadio con muletas.

Las pruebas realizadas tras el partido confirmaron que el delantero, de 33 años, sufre una lesión alta de tobillo que afecta al ligamento de la articulación tibioperonea, por lo que estará de baja varios meses.

Kane fue operado con éxito para tratar la rotura del ligamento, y escribió en su cuenta de Instagram desde su cama del hospital: «¡Son los altibajos de la vida! Es normal que esté muy decepcionado por esta lesión, pero, como siempre, es una oportunidad para demostrar fortaleza y seguir evolucionando de cara a 2027».

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Y añadió: «¡Volveré renovado y listo para el tramo decisivo de la temporada! “Los tiempos difíciles no duran, las personas fuertes sí”, es una frase que le escuché a mi amigo Julian Edelman, exjugador de fútbol americano. ¡Gracias a todos por sus mensajes! Todo está bien».

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Por su parte, el Bayern de Múnich confirmó el éxito de la operación y anunció que Kane estará de baja «los próximos meses», al tiempo que le deseó una pronta recuperación.

La lesión supone que Kane se perderá partidos importantes con su club y quizá también con su selección. Si regresa a mediados o finales del próximo mes de febrero, se perderá lo que resta de la fase liga de la Liga de Campeones, incluido el partido ante el Manchester United del 20 de enero.

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Además, lo más probable es que el delantero inglés tampoco esté en duelos complicados de la Bundesliga, entre ellos el partido ante el Bayer Leverkusen.

Asimismo, Kane corre contrarreloj para llegar a los dos partidos decisivos de Inglaterra ante Noruega en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, que arrancan el próximo 27 de marzo, por lo que su participación está muy en duda.

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La lesión corta la racha de éxitos del máximo goleador de Inglaterra, que conquistó el Balón de Oro el pasado mes de octubre, renovó su contrato con el Bayern hasta junio de 2029 y suma esta temporada 10 goles y 10 asistencias en 16 partidos oficiales con su club.

Kane había expresado su cariño por el club a principios de este mes, tras firmar su nuevo contrato: «Me siento completamente en casa en el Bayern de Múnich. Me encantan el club, la afición y la ciudad de Múnich. Tenemos un equipo fantástico y un entrenador especial, Vincent Kompany, y me siento muy orgulloso de pertenecer a este club».

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Y concluyó: «Toda mi familia es muy feliz aquí y tenía claro que quería quedarme. Ahora miro al futuro y quiero ganar más títulos con este gran club».