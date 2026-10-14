Kane: Olise se equivocó y el jugador del Viking se tira al suelo y pierde tiempo

Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, afirmó que la tarjeta roja que recibió su compañero Michael Olise lo cambió todo en el partido del equipo contra el Viking de Noruega (3-3) en la Champions League, este martes, y subrayó que el francés debe asumir la responsabilidad de su error.

Kane comentó lo sucedido en el encuentro y dijo en declaraciones a la prensa tras el partido: "Fue una primera parte floja por nuestra parte. Empezamos bien la segunda mitad y luchamos por remontar. Pero la tarjeta roja lo cambió todo para nosotros. Él (Olise) estará muy decepcionado y tiene que asumir la responsabilidad. Fue un error, y los errores ocurren. Debe aprender de él".

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Y añadió: "Es una lástima, porque tenemos partidos importantes por delante. Deberíamos haber ganado este encuentro con el rendimiento que ofrecimos en la segunda parte. Pero cuando cometes errores así, te castigan".

Y continuó en declaraciones a la cadena "Sky": "Sin la tarjeta roja, seguro que habríamos seguido, los habríamos castigado y habríamos terminado el partido con fuerza. Pero así es el fútbol: hay que ser inteligente y perspicaz en esos momentos, y hay que controlar las emociones".

Kane prosiguió: "Nos vamos a unir y nos aseguraremos de mejorar como grupo. Ganamos juntos, y perdemos y empatamos juntos. Sabemos que necesitamos eliminar los errores, y lo haremos".

Las provocaciones de Tripic

Al ser preguntado sobre si Zlatko Tripic, capitán del Viking, había logrado provocarlo, el delantero inglés respondió: "No, no lo creo. Eso es parte del fútbol. Es un jugador listo al que le gusta conseguir faltas, tirarse al suelo y perder tiempo".

Y agregó: "Te enfrentas a jugadores como él todo el tiempo. Hoy le funcionó. El árbitro no consiguió controlarlo del todo, pero fue lo que pasó".

Tripic estuvo presente en los momentos más destacados del partido, en el estadio Lays Arena, donde ejecutó el saque de esquina que Gianni Stensness remató de cabeza a la red del equipo bávaro, tras solo 70 segundos.

Y al final, envió un centro al segundo palo que el suplente Herman Haugen metió en la red, para anotar el gol del empate (3-3) del Viking.

Entre ambos goles, Tripic tuvo un tercer papel decisivo, ya que provocó a Michael Olise hasta hacerle perder los nervios. El astro francés lanzó el balón a la cara del capitán del Viking y recibió dos tarjetas amarillas y, después, la expulsión.



