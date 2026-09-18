El internacional inglés Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, se pronunció sobre su candidatura para competir por el Balón de Oro tras su temporada excepcional, abordando además su anterior enfrentamiento ante Lionel Messi en el Mundial y su relación con su compatriota Jude Bellingham.

Kane dijo sobre su candidatura al premio del Balón de Oro, en una entrevista concedida al diario español "Marca": "Es algo complicado. Nunca me ha gustado hablar demasiado de mí mismo. Lo único que puedo decir es que la temporada pasada fue increíble, a nivel personal y a nivel de equipo. Fue, con diferencia, la mejor temporada de mi vida".

Y añadió: "Es cierto que marcar 73 goles, la segunda cifra más alta de la historia, después de los 82 goles que anotó Lionel Messi en 69 partidos durante la temporada 2011-2012, habla por sí solo. Me siento muy orgulloso de ello. No puedo sino dar las gracias a mis compañeros de equipo y a todos los que me ayudaron a lograrlo".

Y prosiguió: "Pero el Balón de Oro no está en mis manos. Depende de las personas que votan. Desde mi punto de vista, la temporada pasada ya es parte del pasado. Ahora me centro en la temporada actual, y estoy deseando ver qué puedo lograr también. Sé que se hablará mucho del Balón de Oro hasta octubre, porque es un gran premio".

Sobre su enfrentamiento con Lionel Messi en el polémico partido entre Inglaterra y Argentina en las semifinales del Mundial 2026, Kane dijo: "Está claro que aquel día fue difícil para mí. Fue un momento complicado tras quedar eliminados de esa manera. Pero siento un gran respeto por Messi. Lo he visto crecer como futbolista".

Y continuó: "Creo que Messi es simplemente un jugador increíble, y también una gran persona, según lo que me cuentan quienes lo conocen. Solo he tratado con él en dos ocasiones, pero me parece una persona muy humilde. Siempre ha puesto al equipo por delante de sí mismo, y creo que ese es uno de los motivos por los que Argentina ha alcanzado el éxito que ha conseguido".

Y explicó: "Recuerdo de aquel día que lo abracé y le deseé mucha suerte en la final. Al final el Mundial no fue para nosotros, pero así es el Mundial: los mejores jugadores se enfrentan entre sí en el mayor escenario, y por supuesto siempre habrá un perdedor".

Y agregó: "Aquel día, tras la derrota, intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto hacia el otro equipo. Creo que eso fue algo importante, y especialmente hacia Messi, teniendo en cuenta lo que ha aportado durante tantos años al fútbol".

Sobre el buen comienzo de Jude Bellingham esta temporada, Kane dijo: "Jude y yo tuvimos una relación muy buena en el Mundial, por la manera en que jugábamos y nos intercambiábamos el balón. Había una conexión estupenda con el balón y sin él".

Y añadió: "También construimos una relación muy fuerte fuera del campo, y eso no puede sino ayudar a la selección. Es maravilloso ver lo rápido que se ha adaptado al Madrid. Hablé un poco con él durante el Mundial sobre José Mourinho, y sabía que le iba a gustar Mourinho".

Y concluyó: "Y sabía que a Mourinho le iba a gustar Jude, y está claro que parece que ya han desarrollado una buena relación. Jude ha empezado de manera magnífica. Y desde el punto de vista de Inglaterra, es estupendo verlo".



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