Kane llega a la gala del Balón de Oro: ¿cuál es la situación de Messi?

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, llegó a la capital británica, Londres, para asistir a la gala del Balón de Oro de 2026, en medio de una creciente confianza en su entorno sobre la posibilidad de que se corone con el premio individual más destacado del mundo del fútbol, mientras planean las dudas sobre la presencia de la leyenda argentina Lionel Messi.

El portal «Tribuna» informó de que Kane llegó a Londres tras la victoria del Bayern Múnich sobre el Friburgo el domingo, acompañado por miembros de su equipo, que se instalaron en una zona cercana al London Palladium, que acogerá la gala.





El capitán de la selección de Inglaterra cuenta con un sólido historial que refuerza sus opciones en la competición, después de que se coronara con la Bota de Oro europea de la temporada 2025-2026 y contribuyera a que el Bayern Múnich conquistara los títulos de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania.

Kane también alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones de Europa con el conjunto bávaro y firmó un gran recorrido con la selección de Inglaterra en el Mundial, hasta llegar a un total de 73 goles con el club y la selección en las distintas competiciones, con una media superior a un gol por partido.

Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern Múnich, mostró su claro apoyo al delantero del equipo antes de la gala, subrayando la alegría que supondría para el club bávaro que Kane lograra ganar el Balón de Oro.

Dreesen declaró: «Por supuesto, estaremos muy contentos si Harry Kane gana el Balón de Oro. Harry bate récords año tras año, pero sus 73 goles con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra tienen una importancia especial esta vez».

Pese al creciente optimismo en el entorno de Kane, la competición sigue abierta, ya que hay otros nombres candidatos a ganar el premio, sin que se haya decidido la identidad del ganador antes del anuncio oficial.

¿Messi no asistirá a la gala?

Por otro lado, no se espera la presencia de Lionel Messi, poseedor del récord de mayor número de veces ganador del Balón de Oro con 8 ocasiones, en la ceremonia de la gala, pese a las especulaciones previas sobre la posibilidad de que entregara uno de los premios.

Según el portal, la estrella argentina ha vivido una agenda apretada durante los últimos días, después de viajar a la ciudad de Oviedo para recibir un homenaje en la gala de los Premios Princesa de Asturias, antes de regresar a Estados Unidos para participar con el Inter Miami en su partido ante los New York Red Bulls.

Messi también asistió al torneo de la Copa Messi el domingo, lo que hace que su viaje a Londres para asistir a la gala sea algo poco probable.

La ceremonia del Balón de Oro de 2026 se celebra en Londres, en conmemoración de los 70 años del lanzamiento del premio, que se otorgó por primera vez a Stanley Matthews en 1956, en medio de la expectación por conocer la identidad del ganador del premio principal y del resto de los premios individuales.











