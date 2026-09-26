Inglaterra perdió este sábado por la noche un espectacular partido de la Nations League ante España por 2-3. El equipo de Thomas Tuchel remontó en Wembley un tempranero 0-1 para ponerse 2-1 por delante, pero vio cómo la campeona del mundo se rehacía por completo en la segunda parte con goles de Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Antes de esos dos tantos españoles, Harry Kane desaprovechó con un raro fallo desde el punto de penalti la opción de marcar el tercer gol inglés.

Tuchel sorprendió antes del partido al dar preferencia a James Trafford sobre Jordan Pickford y al colocar a Jarell Quansah en el lateral derecho en lugar de Trent Alexander-Arnold. Myles Lewis-Skelly empezó junto a Elliot Anderson en el centro del campo. España vio cómo Eric García se caía de la convocatoria por lesión justo antes del pitido inicial y dio entrada a Marc Pubill como sustituto.

España tuvo un inicio soñado. El inglés Marc Guéhi se demoró con el balón en el minuto 2, tras lo cual Lamine Yamal le robó la pelota con inteligencia y definió con calma ante Trafford para el 0-1. Poco después, Ferran Torres creyó ampliar la ventaja, pero su gol fue anulado por fuera de juego.

Inglaterra se recompuso, aunque las mejores ocasiones siguieron siendo inicialmente para España. Trafford evitó con el pie el 0-2 de Ferran a los dieciséis minutos. El delantero volvió a plantarse solo ante el guardameta poco después, pero disparó fuera y desperdició así una ocasión clarísima. Dani Olmo también estuvo cerca del gol tras una gran acción previa de Yamal.

Contra el curso del partido, Inglaterra empató en el minuto 37. Anderson recuperó el balón, tras lo cual Anthony Gordon y Jude Bellingham lanzaron un rápido contragolpe que el propio Gordon definió con sangre fría. Cuatro minutos después, Harry Kane cabeceó a la red un centro de Nico O'Reilly tras un extraño intento fallido de bloqueo de Marc Cucurella para el 2-1.

Tras el descanso, Inglaterra tuvo una ocasión inmejorable para ampliar distancias. Bellingham provocó, tras la intervención del VAR, un penalti por una falta de Rodri, pero Kane resbaló a medias y estrelló el balón con fuerza en el larguero. Así dejó escapar el capitán la gran oportunidad del 3-1.

Ese fallo le salió caro a Inglaterra. Álex Baena y Mikel Oyarzabal entraron al campo y, poco después, España aprovechó una pérdida de balón de O'Reilly. Olmo encontró a Baena, que marcó el 2-2 con un disparo desde la frontal del área.

Bukayo Saka estuvo después cerca de devolver la ventaja a Inglaterra, pero el gol decisivo cayó en la otra portería. Baena filtró un pase para Oyarzabal a través de la defensa inglesa en el minuto 74, y el suplente picó el balón con sutileza por encima de Trafford para el 2-3. Inglaterra ya no se repuso de ese golpe y perdió así el primer partido de la fase de grupos de la Nations League ante la campeona del mundo.







