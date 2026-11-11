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England Men Training & Press ConferenceGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Kane confiesa: viví momentos difíciles en el Tottenham y el Bayern de Múnich me quitó una gran carga

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Harry Kane, capitán de la selección de Inglaterra y delantero del Bayern Múnich, habló sobre el cambio que ha experimentado su carrera, después de poner fin a años de espera sin conquistar títulos colectivos, asegurando que la obtención de campeonatos con el club alemán le ayudó a liberarse de una gran presión que lo había perseguido a lo largo de toda su trayectoria.

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Las declaraciones de Kane se produjeron durante la rueda de prensa previa al duelo entre Inglaterra y Croacia, programado para mañana jueves en el estadio de Wembley, dentro de la competición de la Liga de Naciones de la UEFA, encuentro en el que el delantero inglés se prepara para lograr una gesta histórica a nivel de participaciones internacionales, además de celebrar su coronación con el Balón de Oro.

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Kane afirmó: "Fueron momentos difíciles, cuando sientes que estás ofreciendo buen nivel y consigues unos números magníficos, pero no ganas títulos colectivos, que es al fin y al cabo para lo que se juega al fútbol. Mi situación era bastante singular en ese sentido (con el Tottenham), y no sé si hay otro jugador que haya pasado por una experiencia similar, sin ganar ningún título durante todo ese periodo".

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Y añadió: "Cuando gané mi primer título con el Bayern de Múnich, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima, sobre todo en lo relativo a hablar de este tema durante las entrevistas y las ruedas de prensa. Eso me ayudó a relajarme y a sentirme con mayor libertad, sin pensar demasiado ni soportar esa presión adicional".

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Continuó: "Ahora estoy en una etapa magnífica de mi carrera, después de haber ganado numerosos títulos durante los dos últimos años, y espero tener muchos más por delante. Ojalá haya ganado más de 20 títulos al final de mi carrera, y que los diez primeros años no reciban la misma cantidad de comentarios".

El récord y el Balón de Oro

El delantero del Bayern de Múnich se refirió a su cercanía de quedarse en solitario con el récord de jugador con más participaciones con la selección de Inglaterra, después de haber igualado la marca anterior que ostentaba el legendario portero Peter Shilton, con 125 partidos internacionales.

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Se espera que Kane dispute su partido internacional número 126 ante Croacia, para convertirse en el jugador con más participaciones en la historia de la selección de Inglaterra, y además recibirá un homenaje especial antes del partido, con la presencia de Shilton, para celebrar esta gesta.

Kane comentó sobre este logro: "Sin duda, es uno de los mayores logros de mi carrera, y creo que refleja la continuidad a la hora de ofrecer el máximo nivel, y creo que cualquier gran jugador quiere ser capaz de rendir bien año tras año".

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Y añadió: "Llegar a este número de partidos internacionales representa un testimonio de las cosas de las que hablé en mi discurso durante la gala del Balón de Oro, y de todo lo que ocurre entre bastidores, y de la entrega en el trabajo, y sin duda es uno de los mayores logros de mi carrera".

Sobre la presentación del Balón de Oro a la afición en el estadio de Wembley, el capitán de Inglaterra dijo: "El Balón de Oro todavía está en Múnich, pero espero que esté aquí mañana. Creo que todos sienten un gran orgullo de que lo haya ganado. Y para mí personalmente, es magnífico ver a mis compañeros y a las personas que me ayudaron a ganarlo".

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Y concluyó: "Fue algo magnífico para el Bayern de Múnich, para la selección de Inglaterra y para la afición inglesa. Ha sido una experiencia asombrosa, y estoy enormemente agradecido por todo este apoyo".

Este homenaje llega tras la coronación de Kane con el Balón de Oro de 2026, convirtiéndose en el primer jugador inglés en ganar el premio desde Michael Owen en 2001, y su coronación con el premio representa un hito decisivo en su carrera, después de haber puesto fin con el Bayern de Múnich a una larga espera por sus primeros títulos colectivos, tras su traspaso desde el Tottenham Hotspur en el verano de 2023.

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Kane ya ostenta el récord de máximo goleador en la historia de la selección de Inglaterra, con 91 goles, y ante Croacia sumará otra gesta histórica, al quedarse en solitario al frente de la lista de jugadores con más presencias con la selección.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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