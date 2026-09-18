Kane abre la puerta: ¿jugará en el futuro en LaLiga?

Harry Kane, estrella del Bayern Múnich, afirmó que no descarta vivir una experiencia en LaLiga en el futuro, y reveló que en el pasado hubo conversaciones sobre la posibilidad de fichar por un club de España.

Según el diario español "Marca", Kane habló sobre la posibilidad de jugar en LaLiga, y también se refirió al esperado enfrentamiento de la selección de Inglaterra ante España en la Liga de Naciones de la UEFA.

Sobre la posibilidad de jugar en LaLiga durante su carrera, Kane dijo: "Hubo momentos en los que eso realmente ocurrió. No puedo decir que fueran oportunidades claras, pero sí hubo algunas conversaciones en el pasado".

Y añadió: "Respeto mucho LaLiga. El Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid son de los clubes más grandes del mundo. Crecí viendo a Ronaldo y a Messi, y siento un enorme respeto por estos clubes".

Y continuó: "Todos sabemos que cualquier cosa puede pasar en el fútbol. No descarto absolutamente nada, pero en este momento, y como ya he dicho antes, soy muy feliz en Alemania".

Sobre el esperado enfrentamiento entre Inglaterra y España en la Liga de Naciones de la UEFA en el estadio de Wembley, Kane dijo: "Será un partido difícil. España es la actual campeona de Europa y campeona del mundo".

Y prosiguió: "Hemos estado muy cerca en los últimos años, pero España fue la selección que logró llegar hasta el final, mientras que nosotros no pudimos hacerlo. La respetamos mucho".

Y agregó: "Pero también es una oportunidad para nosotros de tener un buen comienzo en la Liga de Naciones de la UEFA. España ganó el torneo hace dos años, y eso la ayudó después a alcanzar el nivel en el que se encuentra ahora".

Y añadió: "En cuanto a Inglaterra, representa un espejo para nosotros. No hemos ganado ningún título desde hace muchísimo tiempo, y quizás podamos hacerlo este año a través de la Liga de Naciones de la UEFA".

Y concluyó: "Eso podría ayudarnos de cara a la Eurocopa 2028, que se disputará en nuestro país. Pero sí, el partido ante España será difícil por la forma en que conservan el balón y por los jugadores que tienen. Estoy muy ilusionado por disputar este enfrentamiento".



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