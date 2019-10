Kamiani es baja para el partido ante Municipal

El delantero no superó las pruebas físicas.

El cuerpo médico de Xelajú dio a conocer que Carlos Kamiani Félix no regresará todavía a los terrenos de juego, luego de que persistieran las molestias en su rodilla izuiqerda, lo cual le ha impedido entrenar con normalidad a la par de sus compañeros.

El delantero fue sometido a diversas pruebas físicas, pero no las pudo superar y el cuerpo médico tomó la decisión de no arriesgarlo para no comprometer su recuperación. En ese sentido, Kamiani se perderá el partido contra Municipal en la Liga Nacional.

Vale destacar que el mexicano sufre un esguince de primer grado en el ligamento colateral mediano de la rodilla izquierda. Y aunque se espera que vuelva dentro de una semana, todo depende de su evolución en los próximos días.