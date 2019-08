Kalinic, a un paso de la Roma; Correa, oferta del Milán rechazada

A cinco días del cierre del mercado, Kalinic parece cerca de marcharse y Correa aún no cierra su salida

Llevaba días en rampa de salida y abandonará el Atlético de Madrd en las próximas horas. Se trata de Nicola Kalinic, el delantero croata, que está muy cerca de completar su fichaje por la AS , en lo que sería su regreso a la serie A italiana, donde siempre ha tenido un excelente cartel. A pesar de que fue ofrecido al RCD y también interesó al Real , Kalinic volverá a . El agente del jugador está ultimando los detalles con la Roma para que todo quede atado en próximas horas.

El club romano se haría cargo de la ficha de Kalinic, que asciende a 2.5 millones netos por temporada, en una operación en la que los italianos plantean una cesión por la que pagarían un millón de euros hasta el 30 de junio de 2020, incluyendo en el acuerdo una opción de compra por 7 millones. Eso sí, para que la negociación fructifique y Kalinic salga del Atleti, la Roma antes debe lograr la venta o cesión de Patrick Schick, un delantero al que está ofreciendo al fútbol alemán y que podría cerrar su salida en las próximas horas. Cuando Schick salga, Kalinic será de la Roma.

Y si la salida de Kalinic, que aún no está cerrada, parece encarrilada, la de Ángel Correa sigue bloqueada. La oferta inicial del , según pudo saber Goal, no ha satisfecho al , que no está dispuesto a dejar salir al argentino si el montante de la operación no asciende a una cifra que ronde los 40 millones, entre fijo y variables. La oferta del Milán, según fuentes cercanas a la negociación, apenas llegaba a los 25.

El Milán desea vender a jugadoores para poder tener más liquidez y mejorar su oferta por Correa. Ambos saben que tienen poco tiempo para cerrar la operación y en el Atlético de Madrid son conscientes de su postura: si no sale Correa, no llegará Rodrigo. Y si se vende a Correa, se activará el fichaje de Rodrigo, algo que ya está pactado con Peter Lim, dueño del , como ya adelantó Goal