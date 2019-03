Kaká: "Veremos qué hace Zidane sin Cristiano Ronaldo..."

El ex jugador brasileño del Real Madrid ve "lógico" el bajón de los blancos pero avisa: "Tiene tiempo para volver a empezar".

¿Qué será del de Zinedine Zidane sin Cristiano Ronaldo? Esa es la pregunta que se hace Kaká, entrevistado por La Gazzetta dello Sport.

En declaraciones realizadas para ese periódico italiano, el ex jugador brasileño del Real Madrid se refirió a la crisis de resultados que ha vivido el conjunto blanco en las últimas semanas, que llevaron a los capitalinos a quedarse fuera de la lucha de los tres títulos a los que aspiraba: Copa, Liga y Champions League.

“Los ciclos terminan, por lo que podría decir que es hasta lógico el bajón después de haber ganado tanto. Tal vez sorprenda la forma en la que perdió ante el en el Bernabéu. 1-4 parece un resultado inusual, pero el Real Madrid tiene tiempo para volver a empezar”, analizó el ex del Milan.

Sobre el regreso de Zidane, comentó: “Fue un gran jugador y un gran entrenador. Si no me equivoco fue el único que logró tres Champions seguidas. Es cierto que tuvo a Cristiano Ronaldo. Ahora veremos qué hace Zidane sin Cristiano, un grandísimo protagonista”.

A Kaká no le sorprende que Cristiano siga brillando con 34 años, ahora con la : “No me extraña por lo que es. Lo que me sorprende es que siga en este nivel. Creo que también hay que sumar el efecto Messi que hace continuo el desafío y la necesidad de superarse. A sus 34 años todavía encuentra motivaciones”.

Además, el ex internacional por la Canarinha dijo que si pudiera volver atrás, contrataría un fisioterapeuta propio para evitar las continuas lesiones. “Tal vez ahora sí contrataría un fisio que me cuidara. Recordando lo problemas que tuve, esto me habría ayudado, aunque tuve la suerte de jugar en clubes muy bien preparados y con un gran personal, pero tenían que seguir a muchos jugadores. Debería haber invertido más en mí. Lo hice al final de mi carrera, pero debí hacerlo antes”.