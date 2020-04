Kaká no duda sobre quién es el mejor: “Jugué con Cristiano, pero me quedo con Messi”

“Es un genio, es talento puro y la forma en la que juega es increíble”, aseguró el brasileño, refiriéndose al 10 del Barcelona.

En una entrevista a través del Instagram para la cuenta oficial de la FIFA, Kaká no sólo repasó su carrera deportiva, sino que, además, se animó a responder la pregunta internacional que más se repite desde hace una década: ¿Messi o Cristiano Ronaldo? El brasileño no dudó y eligió al argentino.

“Yo jugué con Cristiano (en el ) y es realmente increíble, pero me quedo con Messi”, aseguró el hombre que fue Balón de Oro en 2007. Y justificó su elección con elogios para el argentino: “Es un genio, es talento puro. La forma en la que juega es increíble”.

De todos modos, el también ex-Milan repartió flores para el portugués: “Cristiano es una máquina. No es sólo la forma en la que es fuerte, potente y rápido. Siempre quiere ganar y ganar. Ser el mejor. Para mí es lo más increíble que tiene”.

Por otra parte, Kaká contó la historia de un terrible accidente que sufrió cuando tenía 18 años: “Fue en una pileta, me golpeé la cabeza y me rompí el cuello al chocar con el fondo. Fui al hospital y el médico me dijo ‘¿te siente bien?’ Le dije que sí. Le pregunté cuándo podía jugar de nuevo y me dijo ‘Ricardo, tómalo con calma, no es un día para hacer esta pregunta, es un día para agradecer porque, en la mayoría de estos casos, las personas no vuelven a caminar´. En ese momento, me di cuenta qué tan peligroso fue ese accidente”.