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Kaká hace una confesión sorprendente: «Este jugador y yo somos los peores fichajes del Real Madrid»

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El astro brasileño afirma que tuvo dos problemas con el Real Madrid

El exfutbolista brasileño Kaká admitió que su paso por el Real Madrid no cumplió las expectativas generadas tras su fichaje del Milan en 2009.

En el pódcast de Rio Ferdinand, el brasileño reconoció que su paso por la capital española le dejó lecciones personales y profesionales pese a las dificultades.

Y añadió: «Llegué al Real Madrid tras ser el mejor jugador del mundo, pero hoy, si buscas los peores fichajes de la historia del club, mi nombre aparece junto al de Eden Hazard. Esa es la realidad».

El Balón de Oro 2007 admitió que las lesiones mermaron su nivel y que la elección del técnico José Mourinho, quien prefería a otros jugadores, también influyó.

“Mi primer problema fueron las lesiones y el segundo, las decisiones del entrenador. Mourinho prefería a Özil, Di María, Benzema y Cristiano Ronaldo; competíamos por pocos puestos y él eligió a otros”.

Esa etapa lo llevó a cuestionarse: «¿Soy el mejor jugador del mundo o uno de los peores fichajes del Real Madrid? Al final entendí que mi identidad viene de mi fe y mis valores, no de esos juicios».

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