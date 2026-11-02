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Muhammad Zaki
Traducido por

¡Kai Havertz hace historia! La estrella del Arsenal supera el récord de una leyenda del Manchester City y se convierte en el máximo goleador alemán de la historia de la Premier League

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Kai Havertz ha inscrito oficialmente su nombre en la historia de la Premier League al convertirse en el futbolista alemán más goleador que ha visto la competición. El delantero del Arsenal alcanzó este hito durante una histórica victoria ante el Liverpool en Anfield y superó así a una leyenda reciente del Manchester City.

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Un gol histórico en Anfield

Havertz alcanzó el hito apenas 16 minutos después del inicio del duelo del domingo en Merseyside. El atacante empujó el balón a la red para sellar el triunfo por 1-0 de su equipo y elevar a 46 goles su cuenta total en la Premier League.

Ese tanto tempranero le permitió superar al excentrocampista del Manchester City Ilkay Gundogan y situarse en lo más alto de la clasificación de goleadores alemanes. Fue su tercer gol liguero de la presente temporada y el 27.º con el Arsenal en todas las competiciones.

El gol también tuvo una enorme trascendencia colectiva para el Arsenal. La intervención decisiva de Havertz puso fin oficialmente a los 14 años de espera del Arsenal para volver a ganar un partido de liga en Anfield.

Fin a la sequía goleadora

En el plano personal, el gol de la victoria llegó en un momento crucial para el delantero. Antes de marcar el domingo, acumulaba nueve partidos sin ver puerta en todas las competiciones.

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Era su sequía más larga desde otra de idéntica duración entre octubre y noviembre de 2023. Casualmente, puso fin a aquella racha de forma similar, con el gol decisivo en una victoria por 1-0 a domicilio ante el Brentford.

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Havertz ha demostrado su capacidad para decidir partidos a favor del Arsenal esta temporada. Este fue ya su segundo gol de la victoria en la presente campaña de la Premier League, una cifra que supera todos los que marcó para decidir encuentros en la temporada anterior.

Entra en un selecto grupo de alemanes

Havertz sentó las bases de su registro histórico en el oeste de Londres. Marcó 19 goles ligueros durante su etapa en el Chelsea, de 2020 a 2023, un periodo marcado por su célebre gol de la victoria en la final de la Champions League.

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El jugador del Arsenal encabeza ahora una prestigiosa lista de compatriotas en la clasificación histórica de goleadores alemanes de la liga. Pascal Gross, del Brighton, ocupa el tercer puesto con 34 goles, justo por delante del exmediapunta del Arsenal Mesut Ozil, que suma 33.

Jurgen Klinsmann, muy querido en el Tottenham, marcó 29 goles, mientras que Michael Ballack, campeón con el Chelsea, terminó su carrera en Inglaterra con 17. Por su parte, su compañero de selección Florian Wirtz, que estrelló un balón en la madera el domingo, lleva cinco goles con el Liverpool.

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Rota la maldición de Anfield

Marcar contra el Liverpool ha sido históricamente difícil para Havertz. Este fue apenas su segundo gol en 12 partidos disputados ante ese equipo a lo largo de su carrera. El anterior lo había marcado con el Chelsea en agosto de 2021.

Con un nuevo hito en la Premier League y la confianza recuperada de cara a portería, el atacante tratará de aprovechar este importante impulso. Haber puesto fin a su sequía personal y a la larga racha del Arsenal sin ganar en Anfield le mantiene como una figura clave para el futuro del club.

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.