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Kai Rooney marcó cuatro goles en 44 minutos en la goleada por 6-0 del Manchester United sub-18 al Burnley el martes. La eficacia del delantero de 16 años ha llevado a los aficionados a pedir que se acelere su ascenso al primer equipo de Michael Carrick, que visitará al Chelsea el sábado tras encadenar ocho partidos sin ganar, el último de ellos una derrota por 3-0 ante el Bournemouth el domingo.

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Kai Rooney marca cuatro goles con el sub-18 del Manchester United

Según el Daily Star, el hijo mayor de Wayne Rooney fue titular en punta con el sub-18 del United ante el Burnley y abrió el marcador en el minuto 22. Rooney volvió a marcar, esta vez de penalti, para poner el 2-0 apenas cuatro minutos después del descanso, mientras los jóvenes de Darren Fletcher desplegaban su mejor fútbol.

Rooney completó su triplete en el minuto 63 y, tres minutos después, marcó su cuarto gol y el cuarto del United. Así cerró una cuenta de cuatro tantos en 44 minutos y contribuyó a prolongar la racha de victorias del equipo de Fletcher. Jaume Camacho, un español de 17 años, anotó el quinto antes de que Noah Ajayi hiciera el sexto en el minuto 84.

La afición del Manchester United pide que Rooney suba al primer equipo

Los goles de Rooney llevaron a los aficionados a pedir que tuviera una oportunidad en el primer equipo. Un usuario sugirió, en tono de broma, que debería estar en el equipo que se enfrentará al Chelsea en el próximo partido de la Premier League: «¿Qué planes tiene el sábado sobre las doce y media?». Otro dijo: «Este chico es mejor que todos nuestros delanteros. Él y Lacey, en serio».

Un tercero se sumó a la petición: «Que juegue el próximo partido contra el Chelsea, a la m*****». Un cuarto añadió: «Metedlo en el primer equipo, que aporte algo de la pasión de Rooney al equipo».

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Rooney ofrece esperanza ante los problemas del primer equipo de Carrick

Las peticiones llegan en un momento de graves dificultades para el primer equipo del United. El puesto de Carrick está en peligro después de que la racha sin victorias llegara a ocho partidos con la goleada por 3-0 sufrida ante el Bournemouth el domingo. Otro aficionado, indignado, escribió: «Que juegue el sub-18 contra el Chelsea. ¡El primer equipo es una m*****!». Un sexto preguntó: «¿Es demasiado joven para ser titular en el primer equipo?».

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Otro bromeó: «Menos mal que empecé a seguir al sub-18 y dejé de seguir al primer equipo». Rooney suma ya cinco goles en tres partidos de la Premier League sub-18 esta temporada. Anteriormente había marcado en un empate 1-1 ante el Nottingham Forest y dado una asistencia en una victoria por 6-3 sobre el Liverpool.

¿Qué les espera a Rooney y al Manchester United?

Pese a los deseos de la afición, a Rooney aún le queda camino por recorrer en su desarrollo: no debutó en la Premier League 2 hasta principios de este mes, cuando salió desde el banquillo ante el Forest.

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Carrick, por su parte, seguirá en el cargo tras las conversaciones de crisis con los Glazer e INEOS. Está previsto que el técnico de 45 años dirija al equipo en Stamford Bridge el sábado al mediodía.



