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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Juzga tú mismo: el árbitro anula un gol al Real Betis en medio de una gran indignación de la afición

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
España

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El duelo entre el Real Betis y el Barcelona en el estadio de La Cartuja vivió una fuerte polémica arbitral, después de que el árbitro anulara el gol del empate del conjunto andaluz tras recurrir al videoarbitraje (VAR) para revisar una posible mano de Cucho Hernández en el inicio de la jugada.

Giovani Lo Celso había encendido las gradas del Betis con un gol espectacular, después de recibir el balón en el aire y golpearlo directamente con su pierna izquierda, superando la mano del portero Joan García, para poner el 2-2 en el marcador en medio de la celebración de la afición.

Pero la alegría de los locales no duró mucho, ya que el árbitro De Burgos Bengoetxea acudió al videoarbitraje para revisar la acción ante la sospecha de una mano de Cucho Hernández en el inicio del ataque.

Tras revisar las imágenes, el colegiado decidió anular el gol y privar al Real Betis del 2-2, en medio de las dudas sobre el acierto de la decisión arbitral y sobre si la mano realmente justificaba la anulación del tanto.

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