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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, Zhegrova, titular con Kosovo: 0-0 ante Israel en la Nations League

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Edon Zhegrova, protagonista con la camiseta de Kosovo: el extremo de la Juventus fue titular en el empate 0-0 ante Israel. Zhegrova, que lució el número 10, permaneció en el campo hasta el minuto 82. La selección de Foda suma otro punto en el grupo 3 de la Liga B de la Nations League.

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Kosovo no pasa del empate sin goles ante Israel en la quinta jornada de la Nations League. En el Fadil Vokrri de Pristina, Zhegrova y sus compañeros suman un punto después del 1-1 cosechado en el partido anterior contra Austria.

El extremo de la Juventus, nacido en 1999, fue titular y lució el número 10, asumiendo importantes responsabilidades en el ataque. En la selección, el jugador de la Juventus está llamado a ser uno de los principales referentes ofensivos, a diferencia del espacio que ha encontrado hasta ahora en los planes de Spalletti.

Su partido terminó en el minuto 82, cuando dejó el terreno de juego para dar entrada a Kacuri. Fue un encuentro complicado para Kosovo, que jugó en inferioridad numérica desde el minuto 67 por la expulsión de Hodza. Pese a tener un hombre menos, el equipo de Foda logró mantener el 0-0 hasta el pitido final. Con este resultado, Kosovo alcanza los seis puntos en la clasificación del grupo 3. Siguen por delante Austria, con ocho puntos, e Irlanda, con cinco, ambas pendientes del duelo del sábado 14 de noviembre a las 20:45 en el Raiffeisen Arena de Linz.

Escrito porGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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