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Edon Zhegorva se encuentra mejor y ha vuelto a entrenarse con el resto del grupo.

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Por una vez llegan buenas noticias de la enfermería de la Continassa para Luciano Spalletti. El entrenador de la Juventus ha vivido este parón de selecciones pendiente, con preocupación, de las noticias que llegaban de las concentraciones. En plena situación de emergencia, la Juventus tuvo que afrontar las lesiones sufridas por Edon Zhegrova y Zeki Celik. Hoy, sin embargo, se ha confirmado que al menos uno de los dos ha vuelto a entrenarse con el grupo.

ZHEGROVA, CON EL GRUPO: Spalletti ha puesto de nuevo al equipo a trabajar de cara a la próxima jornada de liga, en la que la Juventus recibirá al Venezia en el Allianz Stadium, en el partido del domingo a las 12:30 de la 12.ª jornada de la Serie A 2026/2027. Y Zhegrova vuelve a figurar entre los jugadores disponibles. El kosovar había sufrido un problema muscular con su selección y se había perdido el segundo partido de este parón, pero ya lo ha superado y ha vuelto al trabajo.

OTROS 4 SIGUEN AL MARGEN: Los otros 4 jugadores con problemas «en vías de recuperación», en cambio, aún no se han recuperado. Andrea Cambiaso sigue siendo duda para el partido contra el Venezia y está acelerando su recuperación, aunque trabaja al margen, para superar el problema que sufrió antes del parón. Kalulu, por su parte, no llegará al partido contra el Venezia y apunta al siguiente encuentro de liga, ante el Como. Celik y Nico Gonzalez sí tienen alguna posibilidad de volver, pero toda prudencia es poca.

CONCEICAO SÍ; YILDIZ Y LOS LESIONADOS DE LARGA DURACIÓN, NO: Ya se ha recuperado y se entrena con sus compañeros Chico Conceicao, que ha superado el problema en el hombro. Aunque Yildiz ha vuelto a trabajar sobre el césped, su regreso aún queda lejos: falta al menos un mes para volver a verlo al 100 %. Todavía no hay novedades sobre Locatelli y Thuram, que volverán al trabajo en 2027.

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EL CALENDARIO: La Juventus necesita escalar posiciones en la Serie A y los dos próximos partidos, contra el Venezia (en casa) y el Como (a domicilio), también serán fundamentales para el futuro de Spalletti. El entrenador, en cualquier caso, podría apoyarse en la buena trayectoria del equipo en la Europa League, donde la Juventus se enfrentará al Omonia el jueves 26 de noviembre. Por último, después del Como, la Juventus disputará ante el Sassuolo su primer partido de la Coppa Italia, en octavos de final.