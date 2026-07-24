Juventus y el Politécnico de Turín ponen en marcha la primera edición del International Executive Master in Systems Thinking for Sport & Entertainment

Juventus y el Politécnico de Turín, a través de la PoliTO Master School, lanzan la primera edición del International Executive Master in Systems Thinking for Sport & Entertainment, un nuevo programa de alta formación dirigido a directivos y profesionales del sector deportivo y del entretenimiento.





El Executive Master nace con el objetivo de formar perfiles capaces de comprender y gestionar la creciente complejidad de los ecosistemas del deporte y del entretenimiento a través de un enfoque sistémico e integrado. "Este máster nace de la chispa de combinar la visión de la Juve y la tecnología del Politécnico -declaró Greta Bodino, Chief People, Culture& Esg Officer de Juventus- y durante el programa no habrá prácticas en nuestro club, pero la ceremonia de graduación se celebrará en el Allianz Stadium". Para Giorgio CHIELLINI, "la esperanza es aportar competencias científicas para crear sistemas que puedan durar en el tiempo -explicó el directivo de la Juventus durante la conferencia que se celebró en la casa de la Juve- y esperamos que este pueda ser el primero de muchos otros proyectos junto al Politécnico".





El Máster tendrá treinta plazas y arrancará en enero de 2027 para concluir en mayo del mismo año, con una duración total de cinco meses. Las clases se impartirán en inglés por docentes del Politécnico de Turín y por expertos procedentes de algunas de las principales organizaciones internacionales activas en los sectores del deporte y del entretenimiento. "La Juve nos hizo sentir de inmediato como en familia, la atmósfera que encontramos nos permitió hacer todo en tiempos rápidos y no es algo descontado", las palabras de Stefano Corgnati, rector del Politécnico de Turín. "El programa estará compuesto por unas 60-70 horas entre presencialidad y clases online, además de la parte de project work y, obviamente, del estudio", subrayó el director de la Escuela de Didáctica Actitudinal del Politécnico de Turín, Emilio Paolucci.