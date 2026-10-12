Habían cerrado el tramo previo al parón de selecciones con dos victorias convincentes que habían atenuado la «crisis» de septiembre, pero el regreso a la competición de Juventus y Milan no ha sido el mejor. Ambos equipos han cosechado sendos empates a domicilio por 1-1, ante Cagliari y Sassuolo, respectivamente, que saben a derrota y, sobre todo, los alejan aún más del liderato, en manos de un Inter cada vez más dominante. Estos resultados hacen más inestables los puestos de Ruben Amorim y Luciano Spalletti.





Aunque sigue invicto en Serie A, en Betflag y Better corre más riesgo el técnico portugués, cuya salida antes de Navidad se paga a 4,50. La cuota es ligeramente más alta para el exseleccionador de Italia, a 5,00, que está mostrando signos de nerviosismo (véase su expulsión tras el partido) ante una situación que no da señales de mejorar después de no haber logrado clasificarse para la Champions League la pasada temporada.