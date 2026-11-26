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Ganar es lo único que importa, y aún mejor si se hace con cuatro goles que acallan los silbidos del Stadium tras el tanto que adelantó al Omonia Nicosia. Silbidos merecidos, quede claro: la primera media hora de la Juve fue desconcertante. Una versión deslucida de lo visto el pasado domingo ante el Venezia, agravada hasta el extremo por el gol del equipo chipriota.

Después, sin embargo, la Juventus reaccionó y la noche se convirtió en una prueba valiosa, además de agradable, de la que sacar conclusiones alentadoras. Empezando por ese grito de «¡viva Italia!» que acompañó las actuaciones de los tres italianos que hasta ahora habían tenido menos protagonismo: Cambiaso, Ekhator y Gatti. Los tres estuvieron bien, al igual que Conceicao. Cuatro jugadores a los que Spalletti había recurrido con cuentagotas hasta ahora: quién sabe si cambiará de opinión mientras disfruta de la clasificación anticipada para la próxima ronda de la Europa League.

En el repaso rápido a las notas, hay que empezar por un Neto desastroso en una salida de esas que antes se describían como «salir a por uvas». Por delante de él, el podio del trío defensivo se forma solo: oro para Gatti, motor del equipo y líder por carácter; plata para Kelly, brusco pero bastante eficaz; bronce para Lucumí, que pareció incómodo como central del medio.

En el centro del campo reapareció un Cambiaso como el de antes: generoso a la hora de enlazar el juego y decisivo ante la portería, con la versatilidad habitual que le permitió influir primero por la derecha y después por la izquierda, adonde se desplazó en la segunda parte para dejar sitio a Çelik, que sustituyó a un decepcionante Cabal.

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En cambio, el doble pivote ofreció una actuación incomprensible: Douglas Luiz y Sarr se pasearon por el campo, acumulando errores y pases de manual. Los dos suspendieron y, al verlos, quedó aún más claro por qué Koopmeiners se ha vuelto imprescindible últimamente.

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En ataque merece una buena nota Boga, autor de la joya final que completó los cuatro goles. Bien Ekhator, muy bien Conceicao: el pequeño portugués desplegó jugadas enormes, lo que hace aún más misteriosa la reticencia de Spalletti a darle minutos.

Y hablando de las ideas del técnico, que a veces expresa con declaraciones contradictorias: Ekhator no será el delantero centro de sus sueños (al fin y al cabo, ese solo se llama Osimhen), pero sigue siendo un veinteañero muy válido con todas las características que se buscan. Surge entonces una pregunta: ¿es mejor fichar hoy al treintañero Sorloth o apostar por Ekhator para mañana y pasado mañana? Quién sabe…

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Con la entrada de McKennie, Koopmeiners y Woltemade, la Juventus gestionó sin apuros el resto del partido. Con el encuentro sentenciado y el billete para el G8 de la Europa League en el bolsillo, solo queda pensar en la liga y en la visita al Como. Un duelo ya de por sí complicado, al que se suman las 48 horas más de descanso que tendrá el equipo de Fabregas.

¿Hablará Spalletti de ello en la rueda de prensa previa? Sería oportuno para insistir en una idea elemental: con los números no se juega, con el calendario tampoco y con los plazos imposibles de la Europa League menos aún.