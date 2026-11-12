Juventus, un colchón de 50 millones por las ventas de Gatti, Cambiaso y Zhegrova. Y además, un intercambio en ataque

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La Juventus, séptima en la clasificación y con el 13.º ataque de la Serie A, con 15 goles a favor, necesita cambiar algo con urgencia si quiere clasificarse para la próxima Champions League.

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El consejero delegado Giovanni Carnevali y Luciano Spalletti confían en el regreso de los lesionados y en el mercado de enero. El primer paso para ampliar las rotaciones y dar un nuevo impulso a la Juventus, sobre todo de cara al gol, pasa por recuperar a los jugadores lesionados. Después del parón, la Juve recuperará a Francisco Conceicao y Nico Gonzalez. Según los planes de Spalletti, este último jugará de ahora en adelante más como delantero centro o segundo punta que como extremo. Después, en diciembre, también está previsto el regreso de Kenan Yildiz, lo que permitirá completar el ataque y poner a disposición de Spalletti todo el potencial ofensivo de la plantilla de la Juventus. En cuanto al centro del campo, habrá que esperar a los primeros meses del nuevo año para volver a ver sobre el césped a Manuel Locatelli y Khephren Thuram.

EL MERCADO DE ENERO

Además del regreso de los lesionados, la otra clave para intentar dar un giro a la temporada será el mercado de fichajes. En ese sentido, al margen de los fondos que llegarán con la ampliación de capital, Carnevali y Massara también tendrán que plantearse operaciones mediante intercambios y ventas. De los 250 millones de la ampliación de capital, unos 100 se destinarán al mercado, pero repartidos entre enero y el próximo verano, por lo que no conviene invertir demasiados ya en enero. Los intercambios y las ventas, por tanto, podrían dar lugar a los movimientos decisivos de la Juventus en el mercado invernal.

INTERCAMBIO DAVID-SORLOTH

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En cuanto a los intercambios, Juventus y Atlético de Madrid han retomado las conversaciones sobre el futuro de Jonathan David, cedido por la Juventus a los colchoneros con una opción de compra fijada en 15 millones, y de Alexander Sorloth, que interesa a la Juve desde el próximo verano. El buen rendimiento de David en Madrid podría acelerar ya en enero una operación en la que también estaría implicado el noruego, con destino a Turín.

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TRES POSIBLES SALIDAS: GATTI

Por último, hay tres jugadores que en estos momentos figuran entre los principales candidatos a dejar Turín en enero. Se trata de Federico Gatti, Andrea Cambiaso y Edon Zhegrova. El primero ha tenido más protagonismo en los últimos partidos, pero, tras su buena actuación ante el AZ en la Europa League, aprovechó para desahogarse: «Para rendir al máximo necesito jugar con continuidad». En la Premier League siguen de cerca al jugador nacido en 1998, en particular el Aston Villa y el Tottenham. Gatti ha disfrutado de más minutos en sus últimas apariciones, pero sus características no encajan entre las de los defensas preferidos de Spalletti. La Juventus espera ingresar al menos 15 millones de euros por la posible venta de Gatti, cuyo contrato vence en 2030.

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CAMBIASO

Cambiaso también está en la lista de posibles salidas: tras dos temporadas complicadas entre lesiones, errores y bajones de rendimiento, su cotización se ha desplomado. Aun así, por el extremo nacido en 2000, cuyo contrato vence en 2029, la Juventus aspira a obtener 20 millones de euros. Cambiaso interesa en España y al AC Milan. En su lugar podría llegar a la Continassa Juan Miranda, procedente del Bologna.

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Y ZHEGROVA

Por último, Zhegrova. Fuera de la lista de la UEFA y utilizado por Spalletti solo en los minutos finales de los partidos de liga, el kosovar ha vivido un inicio de temporada marcado por el fugaz destello de su inútil doblete ante el Sassuolo y por muchos partidos en el banquillo. Como ya ocurrió el pasado verano, en enero será puesto en el mercado. En la Juve, con Kolo Muani ya desplazado a la derecha y con los regresos de Nico, Conceicao y Yildiz, las posibilidades de jugar para el exjugador del Lille están a punto de desaparecer definitivamente. La Juventus valora en 15 millones a Zhegrova, nacido en 1999 y con contrato hasta 2030. Si estas tres ventas salen adelante según los planes del club, Carnevali podría ingresar 50 millones.