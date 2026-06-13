Juventus, todo apunta a Martínez para la portería: «Dibu» es el favorito

La Juventus falló en clasificarse para la Champions principalmente por el bajón de rendimiento de Michele Di Gregorio, quien estuvo muy por debajo de su primera temporada. El equipo encajó gol en el primer disparo a puerta en el 46 % de los partidos. Estas cifras obligan a Spalletti a buscar un portero con experiencia. Para las casas de apuestas, el duelo se reduce a dos nombres: Emiliano Martínez y Alisson Becker. En Snai y Sisal, “Dibu” lidera la cotización a 1,85; parecía que dejaría el Aston Villa hace un año y, tras el Mundial, busca nuevo destino. Más atrás queda Alisson, ya dirigido por Spalletti en la Roma y que en un principio parecía el elegido; la resistencia del Liverpool lo sitúa segundo, con cuota de 2,75.

En las últimas horas, tras los contactos entre Juventus y Atlético, ha surgido Jan Oblak, con una cuota de 5,00, la misma que Marco Carnesecchi, figura del Atalanta y habitual de la selección italiana.