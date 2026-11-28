Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

La Juventus sigue muy de cerca el próximo mercado de invierno. Pese a las polémicas de las últimas semanas, su prioridad sigue siendo incorporar a la plantilla de Luciano Spalletti un delantero con «características técnicas» distintas a las de Kolo Muani y Woltemade.

Además del refuerzo en ataque, la Juventus intentará ajustar su presupuesto, que estará condicionado por las restricciones de la UEFA, entre otros factores, para acometer al menos otro fichaje en una demarcación que quedó sin reforzar el pasado verano: los laterales.

EL FICHAJE FRUSTRADO EN VERANO: En los últimos días del mercado estival, el consejero delegado Giovanni Carnevali y el director deportivo Frederic Massara intentaron organizar una operación de entradas y salidas en esa demarcación.

El brasileño Juan Cabal era uno de los candidatos a salir y, entre los jugadores que interesaban, figuraba el argentino Nicolas Tagliafico. Sin embargo, el exjugador del Verona rechazó todas las propuestas para intentar ganarse un sitio en Turín. Su traspaso al Bologna o al Atalanta no se produjo y también se frustró la posible incorporación.

Anuncios Anuncios

SPALLETTI QUIERE UN REFUERZO: Hasta ahora, Spalletti, debido también a las numerosas lesiones sufridas por su plantilla, ha tenido que adaptar a muchos de sus jugadores a sistemas y posiciones que no se ajustan del todo a sus características. Pero de cara al mercado de enero ha reiterado al club que necesita un lateral puro para ampliar las opciones de rotación y no «sobrecargar» a jugadores como Kalulu y Cambiaso, que a día de hoy deberían ser titulares y que ya han sufrido varios problemas físicos.

Related Topics

Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports

TAGLIAFICO SIGUE SIENDO UNA OPCIÓN: Nicolas Tagliafico sigue siendo una opción sólida y viable para enero. El contrato del lateral argentino, nacido en 1992, con el Lyon vence el 30 de junio de 2027, es decir, al final de la temporada, y podría dejar el club en enero por un coste muy reducido.

Esta temporada solo disputó seis partidos a las órdenes de Paulo Fonseca y, tras la marcha del portugués al Sporting de Lisboa, su situación no ha mejorado: Carlos Vicens únicamente le concedió 16 minutos en el duelo directo contra el Lille.

Anuncios

MIRANDA VUELVE A SONAR: Hay y habrá alternativas, ya que la Juventus, como se ha señalado, tendrá que adaptarse a sus limitaciones. El club también sigue de cerca la situación de Juan Miranda, otro jugador que gusta desde hace tiempo al director deportivo Massara y cuyo contrato con el Bologna vence al término de la próxima temporada. Las negociaciones para renovarlo no avanzan y tanto la Juventus como el Milan intentan aprovechar esa situación.