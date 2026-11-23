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La victoria por 4-0 de la Juventus ante el Venezia, en la 12.ª jornada de la Serie A, dejó una nota negativa para el equipo: la lesión de Kerim Alajbegovic, a quien Luciano Spalletti sustituyó en el minuto 46 por Nick Woltemade, autor después del gol que abrió el marcador.

El bosnio tuvo que abandonar antes de tiempo el partido contra el Venezia por unas molestias en la tibia izquierda y esta mañana se sometió a pruebas en el J|Medical. Las pruebas servirán para aclarar su estado y determinar si tiene posibilidades de recuperarse para el próximo compromiso liguero: el domingo que viene, la Juventus jugará en Como contra el equipo de Cesc Fabregas. En cambio, parece descartado que Alajbegovic juegue el jueves en la Europa League, en el Allianz Stadium contra el Omonia Nicosia.

A la espera de un parte oficial de la Juventus, ayer había una preocupación moderada en el entorno del club por el estado del exjugador del Salzburgo, nacido en 2007. Esta temporada ha disputado 15 partidos entre la liga y la Europa League, con 2 goles y 711 minutos sobre el campo. Su expresión tranquila esta mañana en el J|Medical y el hecho de que se detuviera a firmar autógrafos a los aficionados presentes hacen, en cambio, pensar que no se trata de nada grave.