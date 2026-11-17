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Además de David por Sorloth con el Atlético de Madrid, la Juventus contempla otro intercambio de delanteros.

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El entrenador Luciano Spalletti pide un auténtico delantero centro de cara al próximo mercado de invierno, y los dirigentes de la Juventus ya se han puesto manos a la obra para intentar satisfacer su petición.

Una de las opciones es el internacional noruego Alexander Sorloth (nacido en 1995, cumplirá 31 años el próximo 5 de diciembre), del Atlético de Madrid, club al que llegó el último día del pasado mercado de verano Jonathan David cedido con una opción de compra fijada en 25 millones de euros.

Hasta ahora, el internacional canadiense (nacido en 2000 y exjugador del Lille) ha marcado 3 goles y repartido 2 asistencias en 11 partidos, con un total de 436 minutos disputados con el equipo dirigido por el Cholo Simeone. El técnico, en cambio, ha dado a Sorloth 155 minutos en 6 partidos esta temporada, sin goles ni asistencias.

La Gazzetta dello Sport señala que la alternativa de la Juventus para reforzar su ataque apunta al Mónaco, con un posible intercambio entre Folarin Balogun y Edon Zhegrova.

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Este último llegó a Turín en el verano de 2025 procedente del Lille por 15,5 millones de euros más otros 3 millones en posibles variables. Hasta ahora, el internacional kosovar nacido en 1999, que actualmente sufre una nueva lesión, ha marcado 2 goles y dado otras tantas asistencias en 36 partidos con la Juventus. Zhegrova tiene contrato hasta junio de 2030 con la Juventus, que le paga un salario de 2,5 millones de euros netos al año.

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Cansado de su papel de suplente, Zhegrova quiere marcharse en enero y ve con buenos ojos al Mónaco. Allí, Balogun tampoco está contento y está jugando poco (un gol en 7 partidos y un total de 230 minutos disputados, con el joven alemán Paris Brunner por delante en su posición) después de que no se concretara su fichaje por el club inglés Everton.

La idea de ir a la Juve atrae mucho al internacional estadounidense nacido en 2001, que llegó procedente del Arsenal por 30 millones de euros en el mercado de verano de 2023.

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Desde entonces, Balogun ha marcado 32 goles y repartido 13 asistencias en 98 partidos con el Mónaco, con el que tiene contrato hasta junio de 2028 y un salario de unos 3,5 millones de euros netos al año.

La Juventus solo estaría interesada si el Mónaco aceptara una cesión sin obligación de compra, para probarlo en la Serie A antes de invertir entre 45 y 50 millones de euros en su fichaje definitivo.