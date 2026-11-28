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Buenas noticias para Luciano Spalletti y para la Juventus de cara a la visita al Como, al que se enfrentará el domingo 29 de noviembre a partir de las 20:45 en el estadio Sinigaglia.

La enfermería de la Continassa ha traído noticias importantes sobre la recuperación de Pierre Kalulu, que estará a disposición del técnico toscano. En cambio, la situación de Nico Gonzalez aún no se ha resuelto. También está por ver si Jeff Ekhator estará disponible.

KALULU SE RECUPERA, NICO GONZALEZ NO: El defensa francés ha superado por completo la lesión de bajo grado en el bíceps femoral izquierdo que sufrió en el último partido antes del parón de selecciones y que lo había mantenido de baja. Kalulu ha vuelto hoy a entrenarse con normalidad junto al grupo y estará disponible para el viaje a Como, aunque no está claro que vaya a salir de inicio.

Nico Gonzalez, en cambio, sigue sin estar listo. Lleva tiempo cerca de reincorporarse al grupo, pero aún siente una ligera molestia tras la lesión de bajo grado en el músculo sóleo de la pierna derecha. El argentino continúa con su recuperación y, dada la delicadeza de la zona lesionada, seguirá de baja y no será convocado para el partido contra el Como de Cesca Fabregas.

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LA DUDA DE EKHATOR: La disponibilidad de Jeff Ekhator se evaluará hasta el último momento. Fue titular y marcó en la victoria de la Europa League contra el Omonia, pero hoy se ha entrenado al margen de sus compañeros, oficialmente por precaución.



El delantero había notado una contractura en el gemelo durante ese partido de la Europa League y el cuerpo técnico no quiere correr riesgos, dado el amplio historial de lesiones que arrastra el goleador italiano. En cualquier caso, las sensaciones son positivas y, por ello, se espera que entre en la convocatoria para el encuentro contra el Como.

LOS LESIONADOS DE LARGA DURACIÓN SIGUEN DE BAJA: Los demás jugadores lesionados de larga duración siguen sin estar disponibles y tampoco disputarán el partido. Kenan Yildiz, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram y Wojciech Grabara continúan de baja y seguirán trabajando para volver cuanto antes. De los cuatro, el mediapunta turco es quien está más cerca de «ver» el final de su calvario.

EL POSIBLE ONCE, CON DOS DUDAS: Ante el Como, Spalletti debería volver a apostar por el 3-4-3, con Vicario en la portería y una defensa de tres formada por Gatti, Bremer y Lucumì. La primera duda está en las bandas: Cambiaso y Celik ofrecerían una opción de mayor cobertura que desplazar a McKennie a una banda. En el centro del campo, Douglas Luiz y Koopmeiners parten con ventaja para ser titulares. Las decisiones en las bandas influirán a su vez en el ataque, con la posibilidad de un «tridente de peso» formado por Kolo Muani y Conceição a los lados de Woltemade, una opción viable precisamente con dos jugadores más puros de banda. La alternativa es volver a un 3-5-2 atípico, con Kalulu en una banda y McKennie como jugador de llegada por detrás de la pareja formada por Kolo Muani y Woltemade.