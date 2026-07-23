Juventus: para la portería, el preferido de Spalletti sigue siendo Martínez, pero la opción De Gea sigue viva

En Juventus sigue abierto el capítulo de la portería. Un nudo crucial para resolver una de las grandes limitaciones de la última temporada, que contribuyó a la no clasificación para la Champions League. El nombre que encabeza la lista de Luciano Spalletti sigue siendo el de Emiliano Martínez: la negociación con el Aston Villa está lejos de ser sencilla, pero los analistas de apuestas de Sisal siguen confiando y ofrecen al Dibu en la Juventus a cuota 2,00.





Como alternativa, a la espera de entender si hay margen para Guglielmo Vicario, del Tottenham, sigue viva también la opción que lleva a David De Gea, en pizarra a 5,00, mientras que para un hipotético regreso a Italia de Alisson se sube a 6,00. Más allá del nombre que llegue, lo que parece muy probable al analizar las cuotas de William Hill es la salida de Michele Di Gregorio, una hipótesis que vale 1,35 veces lo apostado. La reconstrucción de la Juve, en definitiva, vuelve a empezar precisamente por la portería, con el objetivo de evitar pasar página también bajo palos con respecto a la última temporada.



































