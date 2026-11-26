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Juventus-Omonia puede ser el partido en el que la Juventus de Luciano Spalletti deje muy encarrilada su clasificación para la siguiente fase de la Europa League 2026/2027 de la UEFA, los octavos de final.

Tras su amplia victoria ante el Venezia en la Serie A, la Juventus recibe al conjunto chipriota en el Allianz Stadium con una oportunidad única para afianzarse entre los ocho primeros equipos de la fase de liga. Los visitantes, por su parte, llegan a Turín necesitados de puntos tras perder los dos últimos partidos.

JUVENTUS-OMONIA 2-1

GOLEADORES: 16' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J)

GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



43' GOL: La Juventus recupera el balón en campo rival. Ekhator inicia la jugada con un pase a Gatti y se lanza al espacio. El capitán de esta noche conecta con Conceicao en campo rival y el portugués filtra un pase al delantero italiano dentro del área. Ekhator se mueve con rapidez y marca con un potente disparo raso con la derecha que deja clavado a Kaminski. El 2-1 completa la remontada.



37' GOL: Golazo de Andrea Cambiaso. El carrilero, al que Spalletti ha situado de nuevo por la derecha para este partido, recorta hacia su izquierda desde el vértice del área y saca un disparo con efecto que entra por la escuadra.



26' Otra jugada con el balón por el suelo bajo presión al borde del área de la Juventus acaba con un disparo de Cabal. Kaminski responde y evita el gol. En la jugada siguiente, tras un error de Douglas Luiz en un pase, es Neto quien detiene un disparo de Maric desde 16 metros.



16' GOL : El Omonia se abre paso por la izquierda con un centro de Montnor que Kelly, anticipándose a Kakoullis, desvía a córner. En el saque de esquina, Neto comete un error clamoroso: sale en falso y no llega al balón. Este cae en el segundo palo, donde Satka lo dirige de cabeza a la portería para el 1-0.



11' AMARILLA: Tanase llega tarde a un balón dividido y pisa de lleno a Gatti. Amarilla clara por el pisotón al defensa de la Juventus.



4' OCASIÓN: Primera ocasión clara del partido: tras un córner, Chico Conceicao se mete hacia dentro desde la derecha y saca un zurdazo con efecto, pero Kaminski reacciona y despeja de puños para mantener el resultado.



0' El partido comienza a las 21:00 en el Allianz Stadium de Turín



AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y EL MINUTO A MINUTO

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JUVENTUS-OMONIA: ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO



Juventus-Omonia 2-1



Goleadores: 16' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J)



JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Lucumì, Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz, Sarr, Cabal; Conceicao, Ekhator, Boga.

Suplentes: Pinsoglio, Vicario, Celik, Bremer, Koopmeiners, Kolo Muani, Woltemade, Durmisi, Merola, Turco.

Entr. Spalletti.



OMONIA (4-2-3-1): Kaminski; Douverne, Coulibaly, Satka, Nego; Andreou Maric; Tanase, Tankovic, Montnor; Kakoulis.

Suplentes: Fabiano, Michail, Ewandro, Brouwers, Simic, Balkovec, Neophytou, Konstantinidis, Christoforou, Diony.

Entr. Berg.



Árbitro: Barrott (ING)

Amonestados: Tanase (O), Lucumi (J)

Expulsados: -