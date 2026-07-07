Juventus nombra a Massara responsable del área deportiva. Los fichajes más rumoreados son Díaz y Kessié, mientras que Cambiaso y Koopmeiners podrían ser traspasados

La Juventus ha nombrado a Frederic Massara nuevo responsable del área deportiva. El club lo ha confirmado hace unos minutos, en plena renovación directiva. Tras el fichaje de Ekathor, el exdirectivo de Roma y Milan seguirá el proceso de cambio. Para los expertos de Sisal, Brahim Díaz, del Real Madrid, es el candidato ideal para el ataque.





El marroquí podría tener poco espacio en el esquema táctico de la Juventus y es uno de los nombres barajados por Luciano Spalletti: su fichaje por Turín se cotiza a 3,00, la misma cuota que Franck Kessié, excompañero de Díaz en el Milan y libre tras la expiración de su contrato con el Al-Ahli. El propio jugador marfileño se ha pronunciado así sobre un posible fichaje por los bianconeri: «¿La Juventus? Sí, se habla de ello, lo he visto. Sería un gran fichaje y, sobre todo, estoy libre de contrato». En el centro del campo sigue en el punto de mira Leon Goretzka, con una cuota de 4,00. Según Betflag, el más cercano a la salida es Andrea Cambiaso (1,50), seguido de Teun Koopmeiners (1,65), mientras que Jonathan David podría marcharse a 1,85.