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Luciano Spalletti se impuso al club al que llevó en su día a conquistar el Scudetto: la Juventus venció por 2-0 al Nápoles en el Allianz Stadium, con goles desde fuera del área de Kerim Alajbegovic y del suplente Jeremie Boga. La victoria situó a la Juventus por encima del Nápoles, que había llegado al partido empatado a 14 puntos con los locales, y amplió a cuatro encuentros su racha sin encajar goles en casa ante el conjunto napolitano.

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Fue un partido igualado y trabado, decidido por dos destellos de calidad más que por una avalancha de ocasiones. La Juventus acabó con 18 remates por siete del Napoli y 0,79 goles esperados (xG) frente a 0,41, pero sus dos tantos sumaron apenas 0,05 xG. El gol que abrió el marcador llegó, además, antes de que cambiara la superioridad numérica: Alajbegovic marcó en el minuto 70, cinco minutos antes de la expulsión de Luca Marianucci.

El planteamiento táctico de la Juventus

Spalletti dispuso un 4-3-2-1, pero en el minuto 22 su equipo ya se había asentado en un 4-4-2, con Weston McKennie en la derecha del centro del campo, Alajbegovic en la izquierda y Nick Woltemade y Randal Kolo Muani arriba. Douglas Luiz y Teun Koopmeiners ocuparon el centro.

Los locales generaron su mayor peligro por la izquierda. Juan Cabal se incorporó desde el lateral izquierdo: puso un centro que Mathias Olivera despejó de cabeza en el minuto 18 y le ganó la espalda a Giovanni Di Lorenzo en el 33, mientras Alajbegovic se metía hacia dentro para disparar. El mapa de ataque de la Juventus mostraba una clara inclinación hacia ese costado, de donde acabarían llegando los dos goles.

El balón parado fue su otra arma. La Juventus sacó 13 córners por cuatro del Napoli y puso 29 centros por 14, la mayoría a cargo de Luiz. Poco antes de la media hora, Cabal desvió con el hombro un córner al poste, mientras que Jhon Lucumi, McKennie, Federico Gatti y Bremer dispusieron de ocasiones de cabeza o desde cerca tras jugadas a balón parado. La Juventus también dominó el territorio: completó 99 pases en el último tercio frente a los 56 del Napoli y dio 36 toques en el área rival por 10 de su adversario.

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Arriba, Woltemade fue la referencia: bajó a recibir y provocó faltas, incluido el agarrón por el que Marianucci vio su primera amarilla en el minuto 38. Kolo Muani no supo aprovechar los balones que le llegaron. Cayó dos veces en fuera de juego, dio un pase demasiado largo que malogró un prometedor contraataque en el minuto 54 y se marchó entre pitos al cumplirse la hora de juego.

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El planteamiento táctico del Napoli

El Napoli de Massimiliano Allegri, con su asistente Marco Landucci en el banquillo, se alineó en un 4-3-3 con Kevin De Bruyne, Frank Anguissa y Scott McTominay en el centro del campo, por detrás de Matteo Politano, Lorenzo Lucca y Noa Lang. Tuvo una ligera ventaja en la posesión, un 51 % frente al 49 %, pero la mayor parte del juego transcurrió en el centro del campo, y su mapa de ataque muestra poca presencia sostenida en el último tercio de la Juventus.

Su peligro llegó casi exclusivamente por alto. Lucca obligó a Guglielmo Vicario a realizar una gran parada con un cabezazo en el minuto ocho, Di Lorenzo cabeceó por encima del larguero en el córner posterior y Lucca volvió a rozar el gol en otro saque de esquina en el minuto 26. Aquel primer cabezazo fue el único remate a puerta del Napoli en toda la noche, una cifra llamativa para un equipo que había marcado 11 goles en sus tres partidos anteriores. Su mejor ocasión en jugada fue para Lang a la media hora: tras una combinación de Politano y Anguissa, mandó el balón muy por encima del larguero desde el centro del área.

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Sin balón, el Napoli pasó largos tramos defendiendo su propia área: realizó 34 despejes frente a los 21 de la Juventus y solo ganó una cuarta parte de sus entradas. La noche de Anguissa también se complicó pronto, cuando necesitó atención médica después de que Koopmeiners le pisara accidentalmente el tobillo.

El duelo táctico

La batalla clave se libró en la izquierda de la Juventus, frente a la derecha del Napoli. Cabal y Alajbegovic buscaron durante toda la primera parte el espacio a la espalda de Di Lorenzo. Ese sector de la defensa del Napoli se reorganizó en el descanso, cuando Amir Rrahmani sustituyó al capitán, con Marianucci ya amonestado.

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El duelo aéreo fue igual de importante en el otro extremo. Lucumi vio la amarilla en el minuto 20 por derribar a Lucca y volvió a chocar con él poco después. Lucca acabó como el jugador más influyente del Napoli. Vicario también tuvo que salir de su área para disputar el balón a Politano tras un error de Lucumi en el minuto 58, una de las pocas veces que el Napoli logró ganar la espalda a la defensa.

La Juventus acabó abriendo el marcador por la izquierda. En el minuto 70, Edon Zhegrova se zafó de un rival y encontró a Alajbegovic, que batió a Alex Meret con un zurdazo desde unos 18 metros. Cinco minutos después, Marianucci fue expulsado por doble amarilla tras derribar a Cabal en la banda izquierda.

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Los ajustes durante el partido

Ambos banquillos movieron ficha en el descanso. El Napoli hizo un doble cambio: Rrahmani entró por Di Lorenzo y Billy Gilmour sustituyó a un discreto De Bruyne. Spalletti, por su parte, reemplazó a McKennie por el defensa Gatti, que pronto se sumó al ataque con un disparo lejano y un cabezazo tras un córner.

El único cambio ofensivo que Spalletti tenía previsto resultó decisivo. Zhegrova sustituyó a Kolo Muani en el minuto 59 y dio la asistencia del primer gol 11 minutos después, antes de ver bloqueados otros dos disparos lejanos. Luego, la Juventus reforzó la defensa con la entrada de Lloyd Kelly por Lucumi, que estaba amonestado.

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Los otros cambios clave fueron obligados por las lesiones, pero también dieron resultado. Alajbegovic hizo una señal al banquillo después de marcar y fue sustituido por Boga. Cuando Cabal se retiró cojeando en el minuto 82, Andrea Cambiaso ocupó su lugar. Cinco minutos después, los dos suplentes combinaron por la izquierda: un pase de Cambiaso dejó libre a Boga en una incorporación por dentro y este colocó un disparo con la derecha desde lejos en la esquina inferior de la portería.

Con diez jugadores, el Napoli siguió atacando: sustituyó a Anguissa por el delantero Giovane, mientras Sam Beukema entró por el lesionado Olivera. Rafa Marin cabeceó fuera en una jugada a balón parado en los últimos minutos, pero el Napoli no volvió a poner a prueba a Vicario.

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Conclusión

La Juventus no ganó este partido por arrollar a su rival. Lo hizo porque dominó más territorio, encerró al Napoli gracias a su juego por la izquierda y a balón parado, y encontró después dos destellos de calidad desde lejos que Meret no pudo detener. El Napoli, por su parte, no encontró otra vía de ataque que los cabezazos de Lucca. El banquillo de Spalletti, que ya ha aportado seis goles en liga esta temporada, una cifra que solo supera la Roma, volvió a responder. En la noche en que se enfrentó a su antiguo club, eso fue suficiente.