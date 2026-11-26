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La Juventus tiene la Europa League como un objetivo concreto esta temporada. El partido contra el Omonia Nicosia puede ser decisivo para que el club se afiance entre los ocho primeros de la fase liga, lo que supondría la clasificación directa para octavos de final.

Antes del partido habló con Sky el director deportivo Ricky Massara, quien, además de confirmar la importancia de que el club tenga impacto en Europa, se refirió al próximo mercado de invierno. Será una ventana en la que la Juventus deberá tener un papel protagonista para atender las peticiones de Luciano Spalletti, pese a su desahogo en rueda de prensa.

LA EUROPA LEAGUE Y EL OMONIA: "¿Asegurar el puesto en los play-offs esta noche? Sí, es un objetivo importante que creo que podemos alcanzar con una victoria. Pero, para nosotros, ganar es indispensable. Tenemos que intentar sumar estos tres puntos en un partido que quizá sobre el papel parezca más asequible, pero no debemos confiarnos en absoluto, porque el Omonia tiene cualidades que pueden ponernos en apuros".

EKHATOR NO ES UN EXPERIMENTO: "Lo de esta noche no es un experimento. Ekhator es un buen futbolista, un jugador de la selección italiana sub-21 que ya ha demostrado sus cualidades en este campeonato. Además, nació en 2006 y sabemos cuánto pesa la camiseta de la Juventus. No debemos meterle demasiada presión en ese sentido, pero confiamos en que también pueda darnos alegrías por esas características".

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OPORTUNIDADES EN EL MERCADO: "En cuanto al mercado, todavía es muy pronto. Quedan muchos partidos y tendremos que ver qué se puede hacer, siempre dentro de los límites que debe respetar el club. Si surgen oportunidades que puedan mejorar el equipo, estaremos preparados para intentar aprovecharlas. ¿En qué posición? Ya veremos, porque confiamos en recuperar a algunos jugadores de aquí a entonces y podremos entender mejor qué podría ayudarnos realmente a mejorar".

Próximos partidos COM Serie A 14:45 JUV Ver

RECUPERACIONES: "Por ahora esperamos recuperar a algún jugador, porque debo decir que el entrenador nunca ha buscado excusas, pero ha tenido que afrontar una situación de bajas a veces realmente grave. Esta situación también ha sido una oportunidad para explorar nuevas soluciones y él siempre ha sabido encontrar alternativas ante las dificultades, también en el pasado"

¿UN DELANTERO CENTRO DE GRAN ENVERGADURA? "¿Spalletti ha pedido más centímetros arriba? A este equipo no le faltan centímetros: quizá se refería a características técnicas concretas. Creo que estamos bastante bien cubiertos en cuanto a centímetros".