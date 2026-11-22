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Juventus saltará en breve al campo del Allianz Stadium. El equipo de Luciano Spalletti se enfrentará al Venezia en el partido adelantado de las 12:30. Juventus busca una victoria para volver de inmediato a los puestos europeos y, sobre todo, dar cierta continuidad a sus resultados tras un comienzo de temporada, entre la liga y la Europa League, muy irregular.

Y fuera del estadio turinés, la grada de animación desplegó una pancarta dedicada al equipo: «Quien rema contra el equipo y el club no tiene dignidad alguna… Respetad y honrad esta camiseta por la gente y por la gente y por los ultras». ¿A quién va dirigida?