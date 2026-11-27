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Un día después de la victoria ante el Omonia Nicosia en la Europa League, la Juventus ha vuelto a entrenarse de cara al partido contra el Como, previsto para el domingo por la noche en casa del equipo de Fabregas. Luciano Spalletti ha recibido buenas noticias en la sesión de hoy por los progresos de Pierre Kalulu y Nico Gonzalez.

La noticia más positiva es que el francés Kalulu ha vuelto hoy a entrenarse con normalidad junto al grupo. Kalulu sufrió una lesión de bajo grado en el bíceps femoral izquierdo tras el Fiorentina-Juventus del pasado 8 de noviembre. La lesión le obligó a renunciar a la convocatoria de la selección francesa para los partidos contra Italia y Turquía. El defensa también se perdió los encuentros ante el Venezia en liga y el Omonia en la Europa League.

Spalletti también ha recibido buenas noticias de Nico Gonzalez, que hoy ha completado una parte del entrenamiento con el grupo. Aún está por ver si el argentino estará disponible para el partido contra el Como, aunque es más probable que Nico Gonzalez vuelva a entrar en la convocatoria para el encuentro de la próxima semana contra el Sassuolo en la Coppa Italia.