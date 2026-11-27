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Como en Países Bajos, en la victoria a domicilio ante el AZ Alkmaar, ayer en el Allianz Stadium Federico Gatti volvió a ser uno de los mejores en el triunfo de la Juventus sobre el Omonia Nicosia, si no el mejor. En el 4-1 con el que la Juventus derrotó al conjunto chipriota en la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League, Gatti firmó una gran actuación tanto en defensa como, sobre todo, en ataque, incorporándose con frecuencia como un centrocampista más e incluso como delantero. Se ganó un 7 en las notas de calciomercato.com, con esta explicación: «Ascendido a capitán, juega con una cinta en el pelo y provoca la primera tarjeta amarilla del partido, al rumano Tanase, tras solo 10 minutos. También aporta en ataque: participa en la jugada del 2-1 desde una posición central poco habitual en tres cuartos de campo y, poco después, obliga al portero rival a intervenir con un disparo cruzado dentro del área».

El partido de Gatti dio pie a que Alessandro Del Piero le hiciera una pregunta provocadora, con una sonrisa, a Luciano Spalletti en las entrevistas posteriores al encuentro, sobre la posibilidad de ver más a menudo a Gatti en el centro del campo. «¿Podrá Gatti jugar en el centro del campo? Es una broma, pero un entrenador siempre debe buscar nuevas soluciones», dijo el ex número 10. La respuesta del técnico de la Juve: «Gatti estuvo bien al recuperar el balón con una presión muy alta al borde del área; incluso estaba preparado para marcar. La otra cara de la moneda es que así dejamos mucho espacio atrás».

Esta temporada, Gatti ha disputado 11 partidos, con un gol, una asistencia y dos tarjetas amarillas. Hasta ahora ha jugado 594 minutos, no demasiados. Y cabe recordar las palabras del defensa nacido en 1998 tras la victoria sobre el AZ del 5 de noviembre: «¿Mis incursiones al ataque al contraataque? Sí, es una característica que siempre he tenido. El problema es que tengo que estar bien físicamente, porque cuando no estás en tu mejor momento y te falta claridad, sobre todo en defensa, el error siempre está a la vuelta de la esquina. Tengo que coger la forma y solo puedo hacerlo jugando. Necesito eso, nada más. Son jugadas que salen cuando estás bien físicamente. Como digo, necesito jugar: solo coges la forma esforzándote, partido a partido. Hoy era demasiado importante ganar para dar continuidad a la actuación del domingo. Pero, repito, esto ya se ha acabado: hay que pensar en el último partido de liga antes del parón, porque es realmente muy importante».

El Gatti que estamos viendo en la Europa League es un jugador importante para la Juventus, pero no figura entre las primeras opciones de Luciano Spalletti en los partidos más importantes. Eso podría llevar al club a plantearse el futuro del jugador durante el mercado de enero. Gatti, cuyo contrato con la Juventus termina en 2030, ya fue objeto de rumores de fichajes durante el mercado de verano y volverá a serlo en enero. Se ha hablado del interés de clubes de la Premier League, en particular del Aston Villa y el Newcastle.

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En cuanto al mercado italiano, ayer el periodista de Telelombardia Alfio Musmarra lanzó esta información: «Hoy os doy un nombre que no sale de mí ni de una elucubración mía, sino que está en el ambiente. Atentos a Gatti, que no está pasando por un buen momento en la Juventus y podría ser una oportunidad para cubrir la situación provocada por el estado de Stones. No está dicho que lo fichen, pero es un jugador sobre el que se está reflexionando».

Lo más probable es que Gatti acabe quedándose en Turín. Por su utilidad ante los muchos compromisos que le esperan a la Juventus hasta el final de la temporada y porque, si sigue ofreciendo actuaciones como la de ayer, podría ganar peso en los planes del técnico. También por la voluntad, expresada en varias ocasiones por la Juventus, de formar un núcleo sólido de italianos en el vestuario de la Continassa. Si Gatti manifestara su deseo de cambiar de aires, sería más probable que la Juve lo vendiera al extranjero que a un rival histórico como el Inter. También es cierto que, como ha recordado varias veces el consejero delegado Giovanni Carnevali, en la Juve no hay jugadores intransferibles. Por tanto, cualquier posible salida dependería, además de la voluntad del jugador, de la oferta que llegara. También si fuera del Inter.