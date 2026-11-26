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Jeff Ekhator será titular con la Juventus por primera vez en un partido oficial esta noche ante el Omonia. Ya lo había sido en un amistoso de verano contra el Basilea: Luciano Spalletti le dio entrada desde el inicio ante la falta de otros delanteros, pero Ekhator se lesionó enseguida. Un problema muscular le dejó un mes de baja. Volvió al campo justo después del partido de Liga contra el Parma, pero poco después volvió a lesionarse en un entrenamiento.

La Juventus cree en Ekhator. Cree en él Giovanni Carnevali y también Marco Ottolini, que le vio surgir en el Genoa. También cree Luciano Spalletti, que ya le ha dado minutos al final de los partidos contra el Az Alkmaar y la Fiorentina.

Mientras tanto, Ekhator ha marcado con la selección sub-21. Y Silvio Baldini le tiene en gran estima, como confirmó Spalletti: «Lo veo como un delantero centro físico, capaz de controlar el balón y hacer que la posesión sea útil incluso en un momento crítico. Silvio está encantado con él y es uno de mis amigos más queridos en el fútbol. Ahora que trabajo con Ekhator, estoy totalmente de acuerdo con él. No le cargaría con toda la responsabilidad de tener que resolver nuestros problemas, pero es una promesa».

«Ekhator es un jugador extraordinario y creo que la Juventus se dará cuenta. Quiere crecer y es más maduro de lo que corresponde a su edad. Sabe leer las situaciones en el campo con gran lucidez», había dicho el seleccionador de la sub-21 de Italia.

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De aquí a enero, el jugador nacido en 2006 tendrá siete partidos (entre Liga, Europa League y Coppa Italia) para demostrar que puede entrar en las rotaciones de esta Juventus. Después llegará el mercado. Spalletti, como es sabido, pide un delantero más preparado, «un delantero al que se le pueda enviar un balón en largo». Ekhator puede llegar a serlo, pero ahora mismo todavía no lo es.

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Ahora toca jugar y, en enero, la Juve decidirá qué hacer. No se descarta que se marche: según Tuttosport, el Genoa le recuperaría para sustituir al lesionado Colombo; el Parma, para reemplazar a Romero; y el Monza, para compensar una posible salida de Gustavo Varela. Quién sabe si, precisamente a través de Ekhator, la Juve podría entablar negociaciones con el Monza por el delantero centro portugués. Ekhator necesita una continuidad que, tal y como están las cosas, Spalletti no puede garantizarle. De aquí a enero, sin embargo, aún tiene tiempo para demostrar que es un jugador «para la Juve», si no para el presente, al menos para un futuro próximo.