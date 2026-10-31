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Revive el explosivo duelo de 2012 en el que la Juventus rompió el bloqueo táctico con dos goles en dos minutos. Martin Caceres y un Paul Pogba adolescente sellaron una victoria crucial por 2-0 que marcó la lucha por el Scudetto.

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El 20 de octubre de 2012, el Juventus Stadium era mucho más que un campo de fútbol: era una olla a presión. La octava jornada de la Serie A enfrentaba a dos equipos empatados en lo más alto de la tabla, ambos con el mismo balance de seis victorias y un empate.

La Juventus de Antonio Conte, campeona invicta, buscaba reafirmar su autoridad, mientras que el Nápoles de Walter Mazzarri llegaba como un rival feroz, decidido a trasladar el centro de poder del norte al sur. En Turín se respiraba el ambiente de un duelo decisivo por el título en pleno frío otoñal.

Una partida de ajedrez táctico al límite

Los primeros ochenta minutos fueron una lección de solidez defensiva y disciplina táctica. La Juventus recurrió a su emblemático trío BBC, formado por Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, para neutralizar la amenaza de Edinson Cavani.

El Nápoles estuvo a punto de romper el guion en el minuto 26, cuando un potente lanzamiento de falta de Cavani superó a Marco Storari, pero se estrelló en la madera. Fue un partido de espacios reducidos: cada pase de Andrea Pirlo encontraba delante un muro azul y cada arrancada de Marek Hamsik era vigilada con una disciplina férrea.

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Diez minutos de furia deshacen el empate

Cuando el partido parecía encaminarse hacia un empate sin riesgos, como muchos esperaban, Conte buscó soluciones en el banquillo. El marcador se desbloqueó por fin en el minuto 80. Pirlo, el gran organizador del juego, puso uno de sus característicos saques de esquina en una zona comprometida. Caceres, que acababa de entrar en el campo, se elevó en el momento justo y batió a Morgan De Sanctis con un potente cabezazo. El estadio estalló en una mezcla de alivio y júbilo que anunciaba un cambio en el rumbo de la temporada.

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La irrupción de un fenómeno adolescente

Antes de que los visitantes pudieran reorganizarse tras el golpe, la Juve volvió a marcar apenas dos minutos después. Un despeje cayó a Pogba, de 19 años, en la frontal del área. En una demostración de técnica pura, el joven francés conectó una volea alta con el balón en descenso. El disparo salió preciso, se coló por la esquina inferior y dejó sin opciones a De Sanctis. Fue más que un gol: supuso la irrupción de una futura estrella mundial y el golpe definitivo a las aspiraciones del Nápoles.

La Juventus afianza su dominio en Turín

El 2-0 reflejó la eficacia de la maquinaria de Conte. Aunque el Nápoles había competido de igual a igual durante casi todo el encuentro, la Juventus demostró que tenía la profundidad de plantilla y la fortaleza mental necesarias para aprovechar los pequeños detalles. La victoria le permitió abrir una ventaja de tres puntos al frente de la clasificación, una renta que ya no perdería. Fue la tarde en que el equilibrio táctico se rompió gracias al talento individual, mientras los visitantes se quedaban pensando en lo que podría haber sido.

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Aquel encuentro acabó siendo el catalizador de un dominio que marcaría una era. Al derrotar de forma tan contundente a su principal rival, la Juve no solo sumó tres puntos: también impuso su autoridad psicológica en el fútbol italiano. Los dos goles en dos minutos se convirtieron en un símbolo de aquella dinastía y en un recordatorio de que, en los partidos más importantes, la diferencia entre la igualdad y la victoria suele medirse en segundos y en la audacia de la juventud.