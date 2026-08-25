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Juventus, contactos directos con el Besiktas por Miretti: es una primera opción para Italiano

Juventus

Juventus, Miretti está en la rampa de salida: la vía del Besiktas es sin duda la más caliente

Contactos avanzados en curso entre Juventus Besiktas por Fabio Miretti. Ambos clubes están negociando en estas horas y están valorando la fórmula definitiva de la operación. El club turco ha propuesto un préstamo con opción de compra a la Juventus por el centrocampista nacido en 2003.  

Vincenzo Italiano sigue mirando con atención al campeonato italiano y ha puesto en el punto de mira a Miretti, que la pasada temporada sumó 1 gol y 3 asistencias en 31 partidos entre todas las competiciones con la camiseta de la Juventus.


Miretti ha dado el visto bueno al Besiktas.

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