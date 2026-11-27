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Giorgio Chiellini, exdefensa y excapitán de la Juventus y actual Chief Club Affairs Officer del club, ha asistido hoy a un acto organizado por La Stampa en el Mauto de Turín. La ocasión le ha permitido hablar de la marcha de la temporada de la Juve y repasar la situación del club y del fútbol italiano.

«Desde hace aproximadamente un mes, el equipo está encontrando equilibrio e identidad», dice Chiellini, según Tuttosport . «Este final de año es muy importante: visitaremos al Como, luego jugaremos dos partidos en casa y después visitaremos a la Roma. Nos da confianza el equilibrio y la solidez que estamos recuperando. En los últimos partidos hemos encontrado recursos ofensivos y también están volviendo jugadores importantes».

Chiellini añade: «Los dos últimos partidos han sido positivos. No empezamos demasiado bien ninguno de los dos, pero logramos cambiar su rumbo. Creo que, desde hace aproximadamente un mes, el equipo está encontrando equilibrio e identidad. La ausencia de dos jugadores como Locatelli y Yildiz nos ha llevado a buscar nuevos equilibrios dentro y fuera del campo. Nuestra trayectoria en Europa es positiva y demuestra sentido de la responsabilidad. Podríamos haber subestimado la competición, pero al equipo le importa. Hemos afrontado todos los partidos con seriedad. Es una trayectoria que, a partir de marzo, tendrá otro valor, pero en estos dos o tres primeros meses hemos hecho lo que se dijo al principio».

Después, al hablar del fútbol italiano y sus problemas, Chiellini plantea una idea: «Tendría sentido ofrecer una ayuda concreta a nuestros clubes para fichar a jóvenes italianos. Hoy es más fácil fichar a un chico de 16 años del Lyon que ficharlo del Novara, el Bolonia o el Frosinone. Hay que encontrar la manera de que los clubes puedan fichar a más italianos. Debemos ayudar a que los integrantes del fútbol italiano interactúen más entre sí».