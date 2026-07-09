Juventus: Carnevali vuelve a abrir las puertas a Vlahovic; la segunda firma parece cada vez más probable

Giovanni Carnevali ha reabierto la puerta a Dusan Vlahovic, y el serbio se acerca de nuevo a la Juventus. Aunque aún no ha habido contactos formales —se esperan en los próximos días—, el nuevo director general bianconero ha mostrado su disposición a negociar con el delantero. Las circunstancias que impidieron la renovación, especialmente la relación con Comolli, han cambiado en parte, lo que deja margen para retomar las conversaciones y buscar un acuerdo económico.





Así lo estiman también los analistas de Goldbet y Planetwin365, que sitúan a la Juve como destino más probable, con una cuota de 3,50. Estas señales alejan otras opciones: la cuota para su fichaje por el Nápoles ha subido de 4,00 a 8,00 en pocos días, mientras que Tottenham (12,00) y Barcelona (15,00) quedan atrás.