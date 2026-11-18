Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Giovanni Carnevali, consejero delegado de la Juventus, analiza el momento que atraviesa el club, que debe intentar salir de la crisis y reconstruir un equipo ganador dentro de los límites impuestos por el settlement agreement de la UEFA. «Limitados por el settlement agreement, no podemos hacer grandes fichajes, pero soy optimista», titula Sportmediaset, que recoge las declaraciones realizadas hoy por el dirigente de la Juventus.

«La Juventus no ha conseguido en estos años los resultados esperados. Pero tiene una estructura importante, grandes colaboradores y una propiedad con las ideas claras que ha llevado a cabo una importante recapitalización, lo que demuestra que se han cometido errores», explica el dirigente de la Juventus durante el evento Rcs Sport Industry Talk.

Carnevali continúa: «La mayor dificultad es el settlement agreement, pero debemos adaptarnos. Es un buen reto que afrontamos conscientes de que podemos crecer. Pero tenemos una propiedad importante y creo que eso puede ayudar a intentar superar los momentos difíciles. En Italia hay un campeonato extraordinario como la Serie A, hay propietarios extranjeros que pueden ayudar, pero al mismo tiempo debemos intentar mejorar nosotros mismos».

«Tengo confianza, pero hace falta tiempo», añade Carnevali. «Garantizo profesionalidad y ganas, pero no prometo nada especial. Tenemos que dar alegrías a nuestros aficionados, que están por todas partes; ellos son nuestro negocio principal. La Juventus es un club de vanguardia, con un estadio propio, un hotel, un hospital y otras actividades complementarias. Actividades complementarias que, sin embargo, ocupan un lugar central en el mundo Juve, y eso permite entender cómo la Juventus ha intentado mirar hacia delante a lo largo de los años, pensando en crear otras oportunidades junto al aspecto más importante, el fútbol, que determina un poco todo».

Anuncios Anuncios

LOS PLANES PARA EL MERCADO

En este contexto, la Juventus mira al mercado de enero: en lo alto de su lista de deseos hay tres futbolistas que juegan en el extranjero. Se trata del francoargelino Rayan Ait-Nouri (nacido en 2001) del Manchester City, del danés Pierre-Emile Hojbjerg (nacido en 1995) del Marsella y del noruego Alexander Sorloth (nacido en 1995) del Atlético de Madrid. También para el ataque, pero en el mercado italiano, un nombre a tener en cuenta es el de Gianluca Scamacca (nacido en 1999), ex del Sassuolo y ahora en el Atalanta.

Las alternativas pasan por el español Alejandro Balde (nacido en 2003) del Barcelona y el italiano Destiny Udogie (nacido en 2002, ex del Udinese y del Verona) del Tottenham para el puesto de lateral izquierdo; y por el francés Darryl Bakola (nacido en 2007) del Sassuolo para el centro del campo, aunque este sería más bien una inversión de futuro para la próxima temporada.