El NEC abre este jueves por la noche su campaña en la Europa League contra la Juventus, que según las casas de apuestas es la gran favorita para ganar el torneo. Sobre el papel, la Vecchia Signora sigue siendo una potencia europea, pero el experto en la Serie A Wesley Victor Mak ve opciones de sobra para que el NEC dé la sorpresa en Turín.

Mak, que trabaja en la empresa de estadísticas Opta, siente desde hace años un gran cariño por la Juventus e intenta asistir cada temporada a un partido en casa. Sin embargo, en este momento hay poco por lo que alegrarse como aficionado del club italiano.

Mal inicio de temporada

«Siete puntos en cuatro partidos es uno de los peores arranques de una temporada desde que la Juve fue campeona en 2019/20. Solo cuando Allegri regresó por primera vez como entrenador se lograron dos puntos en cuatro partidos», recuerda Mak. «Todavía no hay una idea realmente clara. En los últimos tres años siempre han despedido a entrenadores a mitad de temporada, porque las cosas no funcionaban. El año pasado fue Igor Tudor. Antes, Thiago Motta, y antes de él, Massimiliano Allegri».

«Normalmente, la Juve era precisamente un club muy tranquilo. En realidad nunca se despedía a un entrenador durante la temporada y ahora, de repente, ha pasado tres veces seguidas. Tras el nombramiento de Luciano Spalletti en octubre de 2025, en realidad esperabas ver una línea en el juego, una filosofía futbolística clara. La temporada pasada eso tampoco se vio realmente. A falta de dos partidos para el final, la Juve cayó de repente del tercer puesto al sexto, lo que la dejó sin fútbol de Champions League».

También esta temporada sigue sin apreciarse una línea clara en el juego de la Juve, según indica Mak. «El pasado fin de semana la Juve jugó contra el Sassuolo. Ahí se vio que, cuando se enfrentan a un equipo moderno que se atreve a jugar, lo pasan muy mal de inmediato. El Sassuolo es un rival al que la Juventus debería poder ganar fácilmente sobre el papel, pero se pasaron sesenta minutos pasándose el balón entre ellos».

Después de que el Sassuolo lograra romper el empate a mitad de la segunda parte, el duelo de la Serie A terminó por encenderse. El suplente Edon Zhegrova empató para la Juve en el tramo final, tras lo cual el Sassuolo volvió a adelantarse en el minuto 89.

Con su segundo gol, Zhegrova parecía darle a la Juve al menos un punto en el descuento, pero en los últimos segundos volvió a torcerse todo. Precisamente el cedido de la Juve Vasilije Adzic aprovechó la defensa amateur de los visitantes y dio así los tres puntos al Sassuolo.

Una larga lista de lesionados

«Spalletti dijo después que su consigna era ir con todo a por el 2-3, pero sencillamente no puede ser que esto sea un gran club. Todo depende de casualidades», concluye Mak. Y tampoco ayuda la gran cantidad de lesiones. Kenan Yildiz, el capitán Manuel Locatelli y Képhren Thuram están fuera de combate durante un largo periodo en cualquier caso, y se les ha echado mucho de menos en las últimas semanas.

«Yildiz es, by far, el mejor jugador de la plantilla, pero estará de baja hasta finales de noviembre por una pequeña fractura en el pie. Locatelli es el capitán. A mí personalmente no me entusiasma demasiado, pero a falta de algo mejor es un jugador agradable de poner. Tiene un desgarro en el menisco y no volverá a jugar en este año natural».

La Juve debe esperar que Weston McKennie y Andrea Cambiaso, ausentes en los últimos partidos por lesión, estén lo bastante en forma para el duelo contra el NEC. Sin embargo, Mak se muestra pesimista. «Sí entrenan más con el grupo. Puede que estén en la convocatoria. Solo que no me imagino que ambos salgan de inicio. Quizá puedan entrar en los últimos veinte minutos».

Mak también está de todo menos satisfecho con la política de fichajes de la Vecchia Signora. «Los únicos centrocampistas que tienen ahora mismo son Douglas Luiz y Teun Koopmeiners. En realidad, a ambos se les quiso dar salida en los dos últimos mercados veraniegos. Como aficionado de la Juve, eso no te alegra precisamente».

La Juventus debe confiar sobre todo en que el defensa brasileño Bremer alcance su nivel habitual. «Normalmente es bastante sólido, pero contra el Sassuolo también cometió un par de errores. Si miras la regularidad con la que rinde, McKennie es el mejor jugador que quizá pueda jugar contra el NEC. Aunque acaba de volver de una lesión».

«Los centrocampistas de la Juve juegan sin confianza»

Mientras el NEC, con Dick Schreuder en el banquillo, propone semana tras semana un fútbol reconocible y atractivo, la Juve depende esta temporada sobre todo de chispazos individuales en ataque. «El plan táctico me parece algo así como: dale el balón a uno de los extremos», dice Mak. «Francisco Conceição juega como extremo derecho y en la izquierda está Kerim Alajbegovic, de dieciocho años, fichado del Bayer Leverkusen por 32 millones de euros».

Sobre todo si el NEC presiona con entusiasmo, no se imagina que la Juve vaya a salir de ahí con facilidad. «Los centrocampistas juegan sin confianza y los defensas en realidad prefieren no tener el balón».

Mak cree que el NEC debe ser capaz de lograr un buen resultado en Turín. Considera poco probable que la Juve pase por encima de los de Nimega con total facilidad. «Por supuesto que la Juve tiene más calidad individual, pero el sentimiento de equipo será mucho mejor en el NEC. El pasado domingo no hubo ni un solo jugador italiano de campo en el once inicial de la Juve y tampoco muchos chicos que realmente tengan un vínculo con el club».

«Bremer es el único que ha rendido bien y en la portería está Guglielmo Vicario, que de niño era aficionado del club. Si además miras cuántas críticas han recibido Douglas Luiz, Teun Koopmeiners y todos esos otros jugadores en los últimos años por no jugar bien... Eso tampoco crea precisamente un gran ambiente dentro del club».

Actualmente, la Juve tiene bajo contrato a tres jugadores con pasado en la Eredivisie. Uno que en cualquier caso no va a jugar ni un minuto contra el NEC es Arkadiusz Milik. El ex del Ajax no ha sido inscrito por la Juve ni para la Serie A ni para la Europa League. «Creo que en los últimos tres años se ha roto el ligamento cruzado dos veces. Incluso se estudió si podía salir traspasado a un club de la liga del desierto, pero al final no se concretó. Ahora Milik sigue con contrato en la Juve como una especie de goodwill».

En cambio, se espera que Teun Koopmeiners sea titular. El internacional neerlandés jugó con regularidad como central la temporada pasada. Debido a la gran cantidad de lesiones en el centro del campo, probablemente tendrá que encargarse del equilibrio junto a Douglas Luiz este jueves por la noche.

A Mak le sorprendería que Koopmeiners lograra tirar de la Juve contra el NEC. «Marcó hace dos semanas contra el Parma. En realidad, esa fue su primera acción destacada desde el partido de Champions League contra el Galatasaray, cuando marcó dos veces por accidente. Más allá de eso, no es ni la sombra del Koopmeiners que vimos en el Atalanta. Allí marcaba con frecuencia desde lejos y estaba por todo el campo durante noventa minutos. En la Juve ahora a veces tienes la sensación de que Koopmeiners piensa: no tengo ni idea de qué tengo que hacer aquí.»

Mak sí introduce un matiz. «Hay muy pocos jugadores que salen del Atalanta y rinden bien en otro sitio. Da la sensación de que a muchos futbolistas tampoco les sale alcanzar su nivel habitual en cuanto juegan en la Juve. No hay realmente una explicación. Eso lo viste un poco en el pasado con Matthijs de Ligt. Y la temporada pasada con chicos como Jonathan David y Loïs Openda, que son muy buenos jugadores. David y Openda vuelven a encontrar ‘simplemente’ la portería con facilidad en sus nuevos clubes, Atlético de Madrid y Olympique de Lyon».

¿Puede Conceição hacer daño al NEC?

Es posible que Francisco Conceição marque la diferencia este jueves por la noche para la Juve contra el NEC. El extremo portugués no terminó de cuajar en el Ajax y pronto se sintió desgraciado en Ámsterdam. Conceição acabó relanzando su carrera en el FC Porto y así se ganó un gran traspaso a la Juve, donde se ha convertido en un titular indiscutible.

Sin embargo, sus cifras todavía se quedan algo cortas. La temporada pasada solo sumó 3 goles y 5 asistencias en 31 partidos de la Serie A. «Si Conceição afina un diez por ciento más el disparo, puede alcanzar las dobles cifras», espera Mak. «En 2026 ya ha dado seis veces al palo o al larguero. Sigue siendo un futbolista algo de momentos, que dribla muy bien y es rápido. Conceição es un trabajador incansable y hoy en día también repliega con entusiasmo. Ahora mismo es de quien nace el mayor peligro. Solo que sin cifras tampoco te sirve de mucho, claro».

Será interesante ver cómo afronta la Juve el partido de este jueves contra el NEC. Randal Kolo Muani es el primer delantero, pero quizá Spalletti opte por Nick Woltemade, cedido por el Newcastle United. Mak, al menos, lo vería con buenos ojos. «Kolo Muani no convence en absoluto por ahora. Woltemade entró un cuarto de hora en su debut. Ahí sí tuvo un aspecto bastante razonable. Puede aguantar mejor el balón. Con un NEC que presiona arriba, Woltemade también parece una mejor opción, porque la Juve tiene naturalmente bastante velocidad en las bandas».

Juventus, vulnerable atrás

Para la Juve, ante el NEC será sobre todo importante no conceder demasiados disparos a puerta. «Reciben pocos expected goals en contra. El problema es que cada vez que un balón va entre palos, entra directamente. La temporada pasada ocurrió exactamente lo mismo. Entonces Michele Di Gregorio estaba bajo palos. Era un portero bastante malo. En dieciséis ocasiones, el primer disparo a puerta de un rival acabó directamente en gol en contra. Son estadísticas absurdas».

Según Mak, su sucesor Vicario es algo más sólido. «Pero contra el Milan, el primer disparo a puerta contra la Juve volvió a acabar directamente en gol y en casa del Sassuolo tuvo que encajar tres tantos, pese a que ellos solo tiraron seis veces a puerta».

Además, Mak tiene curiosidad por ver si la Juve logra frenar la delantera del NEC. Mientras que en la Serie A los defensas suelen tener rivales directos a los que pueden anular, Bryan Linssen se moverá mucho por el campo, mientras que Clement Bischoff y Dusan Tadic también se meten hacia dentro de vez en cuando desde la banda.

«Normalmente en la Serie A ponen a Bremer contra un delantero centro. Entonces, por lo general, suele salir bien. En los duelos físicos casi siempre sale ganador, pero si además tiene que recorrer distancias muy largas por todo el campo para seguir a un jugador móvil, entonces se vuelve bastante más complicado».

Como fiel aficionado, Mak espera por supuesto una victoria de la Juve, pero según él no será sencillo. «Yo desde luego no contaría con un triunfo fácil. Si la Juve gana, sería por pura calidad o porque el NEC juegue con algo de tensión en las piernas. Para muchos jugadores será naturalmente la primera vez que disputen fútbol de Europa League en un gran estadio».

«La temporada pasada el NEC estuvo un poco mejor de lo esperado. Marcó 77 veces a partir de 64 expected goals. Es una sobreproducción bastante grande. Esta temporada están yendo prácticamente muy en la línea. Si el NEC puede alcanzar ante la Juve el nivel que mostró el año pasado, entonces desde luego hay opciones de sacar un resultado en Turín».



