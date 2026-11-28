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En el fútbol, todo puede cambiar en cuestión de días. Lo sabe bien Jonathan David, delantero canadiense cedido por la Juventus al Atlético de Madrid con opción de compra. Tras un año desastroso en Italia con la camiseta de la Juventus, parecía haber recuperado su mejor nivel al comienzo de su cesión en LaLiga. Parecía, porque, por desgracia para él, hay que hablar en pasado: el delantero nacido en 2000 ha vuelto a ser un jugador secundario en las rotaciones de Diego Simeone y no suma goles ni asistencias desde el pasado 10 de octubre.

Por eso, según informa Fabrizio Romano, las buenas sensaciones de principios de temporada están dando paso a otras mucho más negativas: la opción de compra se aleja y cobra fuerza la posibilidad de que regrese a Turín a final de año.

LA FÓRMULA DEL TRASPASO: Jonathan David llegó al Atlético de Madrid el último día del mercado de verano, el 1 de septiembre de 2026, cedido con una opción de compra fijada en 25 millones de euros. No existe ninguna obligación de compra, solo una posibilidad para el Atlético, que, eso sí, está pagando el salario de 6 millones de euros netos por temporada que percibía en Turín.



Este fue el comunicado oficial de la Juventus: "Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha alcanzado un acuerdo con el Club Atlético de Madrid para la cesión temporal, gratuita, hasta el 30 de junio de 2027, de los derechos sobre los servicios deportivos del futbolista Jonathan Christian David. El acuerdo contempla además la opción del Atlético de Madrid de adquirir definitivamente los derechos sobre los servicios deportivos del jugador. El importe acordado para la posible venta definitiva asciende a 25 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios".

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UN GRAN COMIENZO Y DESPUÉS, EL BAJÓN Tras perderse el primer partido de liga contra el Frosinone y jugar 57 minutos sin destacar ante el Parma, David llegó a las órdenes de Simeone y comenzó por todo lo alto: tres goles y dos asistencias en las victorias contra Real Socieda, Osasuna y Alavez, pero, sobre todo, en el derbi frente al Real Madrid, en el que su gol en el minuto 59 puso el 2-0 y resultó decisivo para el triunfo final por 2-1, después del tanto de Rudiger para el Real Madrid en los últimos minutos.



Después, el regreso de Julian Alvarez como titular habitual, una vez superada la ruptura del verano, volvió a relegar al canadiense a un papel de suplente. Desde el 20 de octubre, en siete partidos, solo ha sido titular una vez, en la Champions League, y fue sustituido en el descanso. En cuatro encuentros entró en los últimos 15 o 20 minutos y, en los otros dos, se quedó en el banquillo todo el partido.

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DOS FACTORES COMPLICAN LA COMPRA: En el Atlético de Madrid hay varias cuestiones que estudiar. Por eso, ahora mismo resulta más que complicado pensar que el club vaya a comprar a David, tanto por la caída de su rendimiento como por otros dos asuntos pendientes. El primero, según informa Romano, tiene que ver con quién tomará la decisión de comprarlo o no, ya que la continuidad de Diego Simeone en el club aún no está definida. El contrato del entrenador termina a final de temporada y no se abordará hasta más adelante.

El segundo es que David cobra mucho, los ya citados 6 millones de euros netos, tiene un contrato muy largo con la Juventus, hasta el 30 de junio de 2030, y, sobre todo, todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre las cifras de su posible contrato con el Atlético si se ejerce la opción de compra. En otras palabras, aunque el Atlético decidiera comprarlo, aún tendría que acordar por escrito las cantidades y los detalles contractuales con el jugador.

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EN ENERO, JUVENTUS O ATLÉTICO: Por último, hay otro factor importante: David solo podrá intentar recuperar su valor en España o en Turín y no tiene ninguna otra opción de traspaso.

Como ya disputó un partido oficial con la Juventus a principios de año y después también jugó con el Atlético de Madrid, la normativa internacional permite un tercer traspaso, pero no que salte al campo con un tercer equipo en la misma temporada. Así las cosas, a día de hoy, a él y a la Juventus les espera un futuro juntos o, más bien, otro verano en el que tendrán que reflexionar sobre sus respectivos futuros.