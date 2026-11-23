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Llega un nuevo adelanto del diseño de la nueva primera equipación de la Juventus para la temporada 2027-28. Así lo informa la web especializada Footy Headlines, que señala que el diseñador JMFK ha creado una nueva previsión de la camiseta de la Juventus para jugar en casa en la temporada 2027-28, que podría estar muy cerca del diseño definitivo.

La nueva camiseta de la Juventus para jugar en casa en la temporada 2027-28, confeccionada por Adidas, celebrará el 130.º aniversario del club, como colofón de una temporada histórica desde su fundación en 1897. Se espera un diseño limpio y tradicional, con una estética dominada por el negro, que tendrá una presencia claramente mayor que el blanco. Entre los detalles concretos del diseño figuran una parte trasera predominantemente negra con estampado blanco y las tres franjas blancas de Adidas sobre los hombros negros. Su lanzamiento está previsto para mayo o junio de 2027.

Las primeras informaciones sobre la nueva camiseta de la Juventus para jugar en casa en la temporada 2027-28 se filtraron a través de la fuente italiana @La_Bianconera. Confeccionada por Adidas, la camiseta acompañará a la Juventus durante una temporada histórica en la que se celebra el 130.º aniversario de la fundación del club en 1897.

La nueva camiseta de Adidas para los partidos de la Juventus en casa durante la temporada 2027-28 destacará por un aspecto limpio y tradicional, que celebrará el importante aniversario del club con una propuesta decidida y moderna que da prioridad a la identidad clásica del equipo.

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Se espera que el rasgo más distintivo de la camiseta de la Juventus para jugar en casa en la temporada 2027-28 sea el claro predominio del negro sobre el blanco. Aunque todavía no se conocen el número y la anchura exactos de las franjas verticales, se prevé que la estética dominada por el negro incluya una parte trasera predominantemente negra con el nombre y el número del jugador estampados en blanco para crear contraste, siguiendo la tradición del club, especialmente en los años 70 y 80, además de las tres franjas blancas de Adidas que recorren los hombros negros. Se espera que la camiseta de Adidas para los partidos de la Juventus en casa durante la temporada 2027-28 se presente entre mayo y junio de 2027.