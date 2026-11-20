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Nueve goles y una asistencia en liga, además de un doblete en la primera ronda de la Copa Italia contra el Avellino: once tantos en once partidos. Varela marca y recibe la llamada de Portugal. El Monza y su director deportivo, Obiang, merecen todos los aplausos por una intuición extraordinaria.

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Extraordinaria, porque lo ficharon del Benfica por 2,5 millones hace unos meses, después de que estuviera realmente cerca del Frosinone, que finalmente prefirió apostar por Tomas Bobcek. Por el actual líder de la tabla de goleadores de la Serie A se está desatando una carrera en el mercado de fichajes tan apasionante como acelerada. Varela también va lanzado y ya no quiere detenerse: la convocatoria con la selección, su gran irrupción en la Serie A y ahora la posibilidad de dar el salto inmediato a un grande.

Ese grande no será el Benfica, aunque el club portugués puede igualar cualquier oferta para intentar recuperarlo. El jugador nacido en 2005 agradece al Benfica cómo lo ayudó a crecer y cómo lo lanzó al fútbol profesional, pero considera que esa etapa ya está cerrada, también porque seguiría a la sombra del gran goleador griego Pavlidis. Para el Benfica no es un gran problema: tiene derecho al 20 % de la plusvalía de una futura venta, una cantidad que, teniendo en cuenta el interés que despierta Varela y sus goles, será muy sustanciosa.

El Napoli fue el primer club en moverse por Varela, respaldado por su excelente relación con la agencia que lo representa. ¿Puede considerarse favorito? No exactamente, porque la Juventus está avanzando con fuerza en los últimos días: su salario todavía relativamente bajo, su margen de crecimiento y su aptitud natural para la Serie A son factores que están convenciendo tanto a Carnevali como a Massara, que han preguntado al Monza por el precio: hacen falta 35 millones de euros garantizados.

En el extranjero, la mayor amenaza es el Tottenham de De Zerbi, que piensa en el talento portugués para resolver los problemas de los Spurs en ataque. El atractivo de la Premier League también podría despertar bastante entusiasmo en el jugador. Al Monza le gustaría cerrar la temporada logrando la permanencia gracias a los goles de Varela, pero no puede decir «no» a posibles ofertas cuantiosas en enero. Por un lado está la ambición del jugador y, por otro, la posibilidad de obtener de inmediato una plusvalía enorme, realmente enorme. Si Varela se marcha en enero, habrá que prestar atención a Francesco Camarda, que dejará el Milan cedido ese mes. Hace dos años ya estuvo a un paso de fichar por el Monza, entonces en la Serie A, antes de que Ibrahimovic frenara la negociación.